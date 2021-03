Así fue como el productor de “Survivor VIP” acosó a Halcón Negro Jr.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Halcón Negro Jr. está en boca de todos luego de que denunciara que el productor de “Survivor VIP” lo acosó sexualmente.

El luchador mexicano aseguró que Hernán Albaranque intentó pedirle favores sexuales con tal de formar parte de la nueva temporada del reality show.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, el peleador reveló en una entrevista para Productora 69 cómo va la denuncia que interpuso en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del productor de Azteca.

“Desde que empezó todo este problema, me sentí muy incómodo, la verdad. Me gustaría decirles tres puntos. El primero: ellos dicen que yo busqué la oportunidad cuando no fue así, están los mensajes en donde ellos contactan a mi mánager y le dicen que tienen una propuesta para mí”, inició el luchador.

“El segundo punto es que yo nunca denuncié una demanda de acoso por la videollamada que me hicieron, que no fue un casting, fue una videollamada, aparte me vengo a enterar que la grabaron sin mi consentimiento, en donde yo me quito mi máscara. Yo puse una denuncia por una llamada que me hizo el productor, no fue por la videollamada”, siguió.

La tercera; esto no es por conseguir fama, la gente que me conoce, sabe de mis principios y valores y saben que no dejo pasar nada de esto, y en mi caso no lo iba a hacer, en estos casos de acoso sexual también se da con hombres, por eso alzo la voz, porque no puedes dejar pisotear tu dignidad a cambio de tus sueños”, expresó Halcón Negro Jr.

El luchador detalló qué fue lo que ocurrió en la supuesta llamada telefónica que le hizo Hernán a su celular personal.

“Tenemos los audios, en donde la coordinadora de talentos de TV Azteca le dijo a mi mánager que el productor no debió contactarme personalmente. Todo el tiempo me incomodó, se me quedaba viendo depravadísimo, se ve que es una persona depravada, me sonreía, su manera de verme, me hizo quitarme la máscara”, contó.

“No me pareció, me la quité porque yo no sabía que estaba grabada esa entrevista, lo hice para que me conociera, desde ahí me empecé a sentir incómodo. En la llamada todo cambió, igual no les puedo decir mucho de eso, pero sí me dijo que era un tipo muy guapo, que tenía un cuerpo riquísimo, que si podía ser su entrenador personal, que si iba a su departamento, fueron muchas cosas que me sacaron de onda y me hicieron sentir muy mal”, compartió Halcón Negro Jr.

MINUTO 1:22:29