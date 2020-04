Así fue como Mike Tyson descubrió a su esposa con Brad Pitt

ESTADOS UNIDOS.- Muchos conocen a Mike Tyson por su talento, imponencia y fuerza, pero pocos saben del día que le rompieron el corazón luego de que este descubrir a su esposa siéndole infiel con Brad Pitt en su propia casa.

Fue en su libro “Undisputed Truth” de 2013 donde el exboxeador habló sobre la infidelidad de Robin Givens, su entonces esposa con quien se habría casado en 1988.

En el texto la estrella recordó lo que fue para él pasar por ese tipo de situación con quien creía era el amor de su vida.

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, señaló.

De acuerdo a las palabras de Mike, descubrió a su esposa con Brad Pitt cuando llegó de sorpresa a casa esperando poder tener un “rapidín”, por lo que el sorprendido fue él cuando vio a Robin con Brad.

Tiempo después, durante una entrevista en The Real, Tyson señaló que esa vez había sido el primer encuentro que tuvo con el actor.

Según el relato de Mike, Brad Pitt parecía estar ebrio cuando intentó explicar que él y su entonces esposa estaban practicando un libreto, además le rogó para que no lo golpeara en el rostro.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”.

Tras la infidelidad, Mike Tyson y Robin Givens se divorciaron en 1989, aunque reportaron problemas meses antes de ser descubierta con Brad Pitt, quien todavía no había saltado a la fama al momento del amorío.

Años antes de revelar el engaño en su libro, Mike Tyson declaró la falta de amor de su esposa e interés solamente en su dinero como la causa de la separación.