Así felicita Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las influencers más importantes de Internet, durante sus 5 años de trayectoria ha logrado tener más de 100 millones de seguidores en redes sociales.

Este 16 de noviembre la “lindurita mayor” se encuentra de manteles largo al celebrar un año más de vida a lado de su esposo Juan de Dios Pantoja quien se encuentra festejando sus 27 años.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kimberly Loaiza compartió un emotivo video en el que dejó ver cómo sorprendió a su esposo cuando apenas iba despertando.

En la grabación apareció Kim dándole un beso en el cachete a Juan de Dios mientras que del otro lado apareció su hija quien también no se quedó atrás para consentirlo desde las primeras horas del día.

Feliz cumpleaños al amor de mi vida, te amo tantoo” se puede leer en la publicación.

Al parecer Loaiza se despertó a las puras de la 12 de la noche, para despertar y sorprender al también ‘influencer’ quien al parecer se encontraba dormido cuando su esposa lo consintió.

Seguramente Juan de Dios recibió por parte de sus fanáticos cientos de muestras de cariños y buenos deseos en su día, aunque el YouTuber ha llegado a estar en fuertes polémicas su fandom siempre ha salido en su defensa.

¿Kimberly Loaiza se “separa” de Juan de Dios Pantoja?

Por medio de su canal de YouTube la pareja publicó un video en el que revelaron que se separarían “oficialmente” pero no de manera sentimental, si no que por última vez compartirían el escenario.

"Jukilop se separa pero no se confunda nuestra relación no, no es una mentira nuestra separación, nos separaremos porque el 2023 será el último año que nos puedan ver por ya no haremos conciertos juntos” comentó Kim.