Así explicó Aislinn Derbez a su hija su distanciamiento con Mauricio Ochmann

La separación de una pareja siempre es un proceso difícil, especialmente si hay hijos de por medio.

Por eso Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han tratado de llevar su ruptura de la forma más tranquila posible, por el bienestar de su hija.

En una entrevista para Larsavision TV, la actriz contó cómo ha sido adaptarse a esta nueva etapa tanto para ellos como para Kailani, que ya tiene dos años.

“En la cuarentena que no estamos trabajando, nos la llevamos mitad y mitad, entonces él la ve un día, yo la veo otro." explicó Aislinn.

De igual forma, aseguró que gracias a la buena relación que lleva con su ex, la dinámica con su hija no se ha visto tan alterada y ha hecho todo más fácil.

Como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como: ¡Ok! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar, pero ese es el único cambio'.", agregó

“Creo que somos muy afortunados, ya que muchas veces no es lo común, pero cada uno trabaja su parte: ir a terapia o cosas así, siempre estamos de acuerdo de formas muy amigables".

Tanto así que ambos siguen compartiendo imágenes en redes que son prueba de su excelente relación y compromiso con Kailani.

Pero ambos han aclarado que esto no quiere decir que haya alguna reconciliación en puerta, porque hay que recordar que no porque dos ex puedan llevarse bien quiere decir que ya regresaron.