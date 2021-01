Así es como Eleazar “N” manipulaba a sus novias

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar “N” continúa en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en espera de su juicio por violencia familiar equiparada, luego de que en noviembre golpeó y casi estranguló a su novia Stephanie Valenzuela.

Desde aquel día, varias de las ex parejas del actor han roto en silencio y compartido su experiencia con él, asegurando que sufrieron violencia de todo tipo, desde verbal, psicoemocional hasta física.

La sonorense Elia Ezrré, quien fuera novia de Eleazar en 2017, dio una entrevista a “Ventaneando” donde hizo un análisis del patrón de conducta del también cantante, basándose en las charlas que ha tenido con otras ex novias como Vanessa López y Jeanette Karam.

Nos dimos cuenta de muchas similitudes. Que todo era un patrón de conducta, un patrón al escoger a las parejas, nos dimos cuenta de muchas cosas y nos hizo abrir los ojos”, contó Elia.

La joven que fuera Nuestra Belleza San Luis Río Colorado en 2015 dijo que Eleazar le regaló un collar de corazón de una lujosa marca, mismo que ya había regalado a otras novias.

“No recuerdo cuántos meses cumplíamos, pero me regaló ese collar... recuerdo que Vanessa subió una foto donde tenía esa cadenilla y ahora que me tocó hablar con Jeannette, me contó que ella tiene el mismo collar. Nos dedicó las mismas canciones”, reveló.

Y uno de los detalles más perturbadores fue que Eleazar le exigía a sus parejas que se hicieran un tatuaje con él.

“Otro patrón de conducta son los tatuajes. Que nadie se haga un tatuaje con él, siempre pide tatuajes a todas sus novias”, compartió Elia, quien mostró a la cámara un tatuaje de un rayo en uno de sus dedos, mismo que el actor también tiene.

“Es diferente, pero sigue siendo un tatuaje. Jeannette no quiso, pero sí se lo pidió... la verdad es que está pequeño y no se ve”.

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2020

Elia Ezrré fue novia de Eleazar “N” por 11 meses, cuando ella tenía 19 años y él 30. En una entrevista a “Venga la Alegría” contó que hubo violencia en la relación como empujones, discusiones en público, escenas de celos y manipulación emocional. Incluso relató que el día que intentó dejar el departamento del actor, éste se lo impidió y tardó cinco horas en salir de ahí.

La modelo sonorense está en proceso de ver si su denuncia contra Eleazar procede para unirse a Stephanie Valenzuela en su lucha por hacer justicia.