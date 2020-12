Así dijo Alex Kaffie hace años que Daniel Bisogno sostenía intimidad con jovencitos en antros

CIUDAD DE MÉXICO.-Alex Kaffie hace años en el programa Guau de Telehit había dicho que se sabía que Daniel Bisogno sostenía relaciones íntimas con joventicos en antros de la Ciudad de México.

En una grabación que circula en redes sociales se escucha lo que comenta Kaffie, cuando su compañero, Emilio Conde, le cuenta que Bisogno se está divorciando.

"Por cierto me enteré por una revista que Bisogno está muy compungido porque se está divorciando. Ay pobrecita mamita pero si te sabemos el precio, ni dorviada ni nada, si tú antes de casada ya estabas divorciada, mija. No sé si se divorció porque lo encontraron con otro hombre, pero de que le gusta el arroz con popote, eso sí me enteré", dijo Conde.

A esto Alex respondió:

"Me han dicho amigos de que la han visto ahí en los antros gay haciéndole se#$ oral a los muchachitos de 25. Ni la Fairuchis. Pero por eso las dejan, por loquitas".

¿Apoco les sorprende lo de Daniel Bisogno?



Aleks Kaffie y Emilio Conde (QEPD) ya habían dicho en el programa Guau de Telehit que le gustaba ir a los antros gay a buscar jovencitos y hacerles sexo oral.



Ahora sólo se confirma lo que habían dicho hace 10 años. pic.twitter.com/0x3TLhYXWi — F A F H O O (@Fafhoo) June 12, 2019

Este viernes Javier Ceriani dio tremenda noticia sobre Daniel, y es que dice que pronto saldrán notas bomba sobre el conductor de Ventaneando.

Según el presentador de Chisme No Like, le llegó varia información muy delicada sobre Bisogno, pero resaltó dos, que darán mucho de qué hablar.

"Hay dos cosas graves, una es que Bisogno habría contactado a un jovencito por Facebook, lo invitó a ver la obra de teatro el Tenorio, al chico lo recibió alguien, se sentó, 27 años, le dio alcohol la asistente de Bisogno, hasta que lo emborrachó. Después lo quiso invitar adentro de camerino y se sintió molestado".

Agregó:

"Otro caso es gente que me ha escrito que han sido testigo de cosas muy graves que ha hecho Bisogno en baños, en lugares públicos, haciendo cosas muy graves. Yo pido al señor Ricardo Salinas que haga una investigación de la salud de la sangre de cómo está ese señor, cómo ha estado todo este tiempo y qué ha hecho con su vida personal".

Ceriani también dio a conocer que, según sus fuentes, él iba a la Zona Rosa de la Ciudad de México con Mariana Ochoa, quien fue su pareja.

Cabe mencionar que Bisogno llamó "bruja mal cog$%%da" a Ceriani en televisión nacional, lo que generó muchas críticas contra el conductor.