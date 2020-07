‘Así de estúpido era’: Eugenio Derbez no sabía cómo se hacen los bebés

Hermosillo, Sonora.-El tema de la educación sexual ha ido evolucionando en los últimos años. Es bien sabido que para las primeras generaciones era algo tabú, y muchos crecieron sin tener conocimiento sobre la sexualidad; así le pasó a Eugenio Derbez.

El comediante mexicano dejó sorprendido a su hijo Vadhir Derbez, durante una entrevista en Youtube, donde admitió que en su juventud era muy introvertido y además, no sabía cómo se hacían los bebés.

“Mi papá me llevaba 45 años y era de la vieja guardia, jamás habló de sexo conmigo, era tabú, prohibido. Entonces mi pobre madre (Silvia Derbez) se las ingeniaba para hablar conmigo de esas cosas y tampoco era muy hábil, como podrán ver (…) Entonces mi mamá jamás me dijo ‘mira hijo, los preservativos’ ni nada, todo lo tuve que investigar yo con mis cuates”, dijo Eugenio.

Fue hasta los 14 años cuando Eugenio supo cómo se hacían los bebés, pero no de la manera correcta, pues su madre sólo se limitó a decirle que su padre “le puso una semillita”.

“En mi cabeza fue como el único lugar donde hay macetas es la terraza. Me imaginé a mi papá y a mi mamá ahí, entonces salieron a la terraza y sembraron una semilla y de ese acto nací. No acababa de entender todo, pero sí tenía claro que mi papá y mi mamá salieron a la terraza y ahí pasó todo. Así de estúpido era yo y es que mi mamá nunca me explicó las cosas bien”, comentó.

Y finalmente reveló que, por esa misma razón, fue hasta los 21 años que perdió la virginidad, precisamente con Gabriela Michel, con quien procreó a su primogénita Aislinn.