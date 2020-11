Así celebró los 24 años de su hija Camila, Raúl “El Negro” Araiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl “El Negro” Araiza felicitó a su hija Camila, tras cumplir los 24 años de edad, y publicó una fotografía en la que posa abrazado con la joven, quien conquistó los corazones de muchos seguidores, por los hermosos ojos que heredó de su padre.

Algunos de los internautas llamaron “suegro” al conductor de “hoy”, luego de que conocieran a “Mila”, a quien le dedico un tierno mensaje.

Hace 24 años fue el primer regalo de vida que Dios me dio el segundo tu hermana... Me has hecho sentir orgullo, retos, enojos, alegrias, frustraciones, pero sobre todo un amor incomprensible.... Feliz cumple hija mia sigue viviendo tu camino que yo siempre estre atras de ti!! TE AMO PAPA!”, escribió el presentador.