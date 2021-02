¡Así celebró el día de San Valentín Maribel Guardia y recibe fuertes críticas por no respetar la sana distancia!

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia tiene una larga trayectoria artística donde gracias a su belleza y talento se ha colocado como una de las favoritas para el público mexicano.

A sus 61 años, la actriz ha mantenido una envidiable figura, gracias al estilo saludable de vida que ha mantenido durante toda su vida, comiendo de la mejor manera y baja en calorías y por supuesto con rutinas diarias de ejercicio.

En su más reciente publicación en Instagram la ex pareja de Joan Sebastián compartió una fotografía en la que aparece a lado de su hijo y amigos.

Celebrando el #diadelamorylaamistad" escribió la artista.

La publicación rápidamente superó los 15 mil 'me gusta' por parte de sus millones de seguidores que se encargaron de halagar y llenar de piropos a la actriz.

Sin embargo no faltaron las fuertes críticas a Maribel, por no respetar la sana distancia y no utilizar cubre bocas, incluso algunos manifestaron que estaba dando un mal ejemplo.

Hay que recordar que hace unos meses la actriz dio a conocer que se había enfermado de Covid-19, pero que sus síntomas habían sido leves,sin embargo su esposo, quien fue quien tuvo más complicaciones, es por eso que la actriz decidió hacer un video tratando de concientizar a sus fanáticos para que se mantuvieran en casa y evitar más contagios.

Es por eso que varios de sus seguidores quedaron sorprendidos de que Maribel Guardia saliera, pero en la imagen se puede ver que solamente son 5 personaes.

Actualmente la actriz se ha dedicado a compartir contenido en sus redes sociales, compartiendo los 'oufits' que utiliza en su día a día para inspirar a aquellas mujeres que les gusta la moda.