Así celebró Manolo Caro su primera nominación a los GLAAD Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Manolo Caro está de fiesta pues su miniserie "Alguien tiene que morir" está nominada a los GLAAD Media Awards que otorga la Alianza Gay y Lesbiana en Contra de la Difamación, que reconoce y honra a varias ramas de los medios de comunicación por sus destacadas representaciones de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT) y los problemas que afectan sus vidas.

El creador mexicano, actualmente radicado en España, platicó de la sorpresa que le causó esta nominación, de su vida en Madrid y de el nuevo proyecto que trae entre manos, la serie "Érase una vez pero ya no" con la que da una visión muy distinta de los típicos cuentos de hadas.

"¡Estoy muy contento! Es una nominación que no nos esperábamos y es un premio muy importante para la industria y que haya llegado en este momento está increíble. El equipo está bien contento", expresó el productor.

Caro explicó que esta nominación le hace sentir que las cosas han valido la pena y que la apuesta ha salido adelante de una u otra forma. "Siempre que se reconozca tu trabajo en los premios y más en estos, que tienen algo muy especial para la gente que está intentando abrir una brecha de comunicación en temas que se han visto marginados en la mesa, en el día a día de nuestro quehacer televisivo", expresó.

Manolo Caro es uno de los productores contemporáneos más exitosos en creación de series para streaming.

Eso me tiene contento y me tiene también feliz que sea en un género que no manejo habitualmente ni en el que me siento más cómodo. Si bien la comedia me ha dado muchas alegrías, con La casa de las flores, por ejemplo, con GLAAD nunca logramos una nominación, que también tenía mucho por dónde apostar a que sucediera.

Debido a la pandemia los protocolos de la premiación serán distintos a otros años, en esta ocasión serán a distancia. Así lo explicó Manolo Caro: "Justo para esas fechas tendría complicado ir a Estados Unidos porque estaré filmando en España mi nuevo proyecto. Entonces supongo que si es presencial no podré ir, pero si es virtual, estaré ahí a la ceremonia. A parte, estoy nominado con gente querida, amigos que conozco bien. Puede estar muy divertido".

Caro busca dar una voz a la comunidad LGBTQ

Una característica entre las series de Manolo Caro es la proyección de la comunidad LGBTQ en varias de sus expresiones. "En el momento en el que lo sienta así lo dejaré de hacer. Siempre he intentado ser congruente con lo que estoy sintiendo y plasmando en mi trabajo", afirmó Caro.

Manolo se siente cómodo trabajando con el tema de la homosexualidad en sus distintos proyectos, por qué siente es algo que domina en su día a día. "Sucede de manera natural porque son temas que me atañen, que me importan, son temas a los que me interesa darles voz y darles otra perspectiva" aclaró.

"Por ejemplo, en 'Alguien tiene que morir' estamos hablando de una ley, la de 'Vagos y Maleantes' que se impuso y realmente lo que hablaba era de una persecución contra los homosexuales en la época de la dictadura de la post guerra", explicó el productor. "Era un tema que casualmente en España, aunque se ha hablado tanto del franquismo en los medios audiovisuales, de esta persecución en específico no se había tocado o no se había ahondado en ello. Creo que es lo que impuso que suceda este reconocimiento por parte de GLAAD", puntualizó.



En "Alguien tiene que morir", Caro da voz a lo que no pudo tener en su vida personal

"Justo a ver a un personaje protagonista que se está redescubriendo, que está entendiendo quién es, cuál es el lugar que ocupa en su familia, cómo lo puede defender, cómo también tiene una relación más que física, psicológica o afectiva con su mejor amigo sin darse cuenta que no va a ser correspondido; cómo aventarse ese salto desata una locura y una persecución de un régimen que fue completamente castrante", narró Caro.

"Para mí eso era importante decirlo, hacerlo, y también desmitificar muchas cosas como el baile. Cuando está envuelto en una historia un bailarín de ballet, hay una tendencia a pensar que tiene que ser homosexual. Hay como un prejuicio a ciertas profesiones que también es importante quitar si es que queremos hablar del tema y visibilizar", afirmó.

¿A dónde no ha podido llegar la obra de Manolo Caro?

"Sí. Ahora con 'Érase una vez, pero ya no', el nuevo proyecto que estoy ejecutando para Netflix, la plataforma donde tengo un contrato de exclusividad, justo que por la pandemia, es un proyecto que es muy divertido, que tenía muchísimas ganas de disfrutarlo, de cantar, bailar y hacer una reinvención del cuento de hadas", platicó.

"Ahora lo que me mueve hoy en día es pensar y decirle a las nuevas generaciones que todas esas películas con las que crecimos, que son cuentos de hadas que nos han contado desde pequeños, también tienen fecha de caducidad y que las cosas han cambiado y que la búsqueda del amor y de la felicidad no tienen que tener los mismos patrones que cuando se crearon".

"Ahora una mujer no tiene que pensar que puede ser una princesa a base de un príncipe. Puede haber una búsqueda de ellas como profesionales, mujeres solteras, que tienen la decisión de su cuerpo, su vida y los hombres también. Eso me tiene emocionado. Hacer un cuento de hadas en esta época es un regalo que me da la empresa y espero salir bien librado de ella", finalizó.

De la comedia al suspenso

El productor platicó sobre su sentir al trabajar con un género diferente a lo que estaba manejando los últimos años: el suspenso. "Es un género que yo disfruté mucho. Dirigirlo fue muy divertido. Nunca lo había dicho y claro que lo volvería a hacer", expresó.

"Quedé satisfecho con el trabajo realizado, tengo muchas historias aún que contar. Si soy sincero, claro que hay una añoranza de volver a la comedia. Ahora con 'Érase una vez...' también tiene tintes de comedia también muy hilarantes, pero quiero ser un director que no está atado a un género", afirmó.

Para finalizar el productor explicó que se siente cómodo con el género de la comedia, pero no es algo en lo que se quiere encasillar como profesional. "Seguiré intentando experimentar mientras exista el apoyo de Netflix o de la empresa con la que colabore el día de mañana", puntualizó.