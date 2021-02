Así celebraron los famosos el Día de San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO.- El Día de San Valentín, del amor y la amistad o de los enamorados, ha pasado y ha dejado un derroche de miel sobre hojuelas a su paso. Lo que es un hecho, es una fecha mundialmente celebrada en la que todo gira en torno a disfrutar con las personas que queremos y tener detalles de amor con ellos.

El 14 de febrero es aprovechado al máximo por quienes tienen pareja y es ahí cuando los famosos hacen acto de presencia, sobre todo en redes sociales, donde los mensajes de amor, regalos como flores o cartas y momentos vividos abundan. Por ello, te compartimos cómo celebran este día algunas celebridades.

Andrea Legarreta y Erik Rubín

Una de las parejas más famosos del espectáculo es sin duda la de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín. En su cuenta de Instagram, la también actriz de 49 años publicó una fotografía de su boda, con la descripción: "Te amaba... Te amo... Y te amaré... Nos amo. Sigamos aprendiendo y practicando el verbo Amar".

Por su parte, el músico de 50 años compartió una instantánea de lo más divertida en la que ambos sacan la lengua y Andrea hace bizcos. El intérprete de canciones como "Tu voz" y "Princesa tibetana", fue más conciso: "A tu lado todo es mejor. Feliz día. Te amo".

Galilea Montijo y Fernando Reina

Para algunos, este 14 de febrero es sólo una fecha simbólica, pues el amor se demuestra y se celebra cada día. Este pensamiento es el que impera entre la pareja conformada por la conductora Galilea Montijo y el empresario Fernando Reina.

"Contigo el amor se celebra todos los días, hoy es solamente un buen pretexto para decirte una vez más que te amo", expresó él, cuyo mensaje está acompañado de una foto en la playa. Galilea compartió la misma imagen y agregó: "Así es, sólo un pretexto. ¡Te amo!", dejando atrás los rumores en torno a una supuesta infidelidad por parte de Reina.

Tania Rincón y Daniel Pérez

"Dani, es un placer compartir contigo cama (invadida por Patricio), hijos, casa, aventuras, risas, tristezas, pero sobre todo la posibilidad de ser yo y que nos amemos y complementemos. Te amo muchísimo, Cachorro, sigamos siendo equipo y cómplices de vida. Feliz día del amor y la amistad", es parte del texto que la conductora Tania Rincón le dedicó a Daniel Pérez, con quien se casó en 2011. La feliz pareja acaba de tener a su segunda hija, Amelia.

Jennifer Lopez y y Alex Rodríguez

La cantante Jennifer Lopez y el ex beisbolista Alex Rodríguez, quienes iniciaron su relación hace cuatro años e hicieron forman su compromiso en 2019, han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia por covid-19.

A principios de este mes, se llegó a decir que su unión podría haber estado en peligro debido una mujer llamada Madison LeCroy. Sin embargo, ellos continúan demostrando que su amor es más fuerte.

"Febrero es nuestro mes especial... nuestro mes de aniversario... Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero... la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no hayamos estado juntos o hablado... me haces reír... me encanta tu sentido del humor perversamente divertido... te amo, eres mi gracioso Valentín", fue el mensaje de JLo a A-Rod, cuyo video muestra un gran ramo de rosas y unos globos con mensajes de amor que el deportista le regaló.

"Gracias por llevarme a tu corazón y al viaje de tu vida. Las palabras no pueden hacer justicia a cómo me haces sentir y a lo que has significado para mi vida. Hoy nos celebramos. Lo que más amo es que juntos realmente nos hemos convertido en uno. Te amo hoy y para siempre", fue la respuesta de Alex Rodríguez, quien compartió un video con momentos al lado de la estrella musical.



Dua Lipa y Anwar Hadid

La cantante de 25 años, Dua Lipa, no dudó en publicar un par de fotografías con su novio, el modelo de 21 años, Anwar Hadid, hermano de las también modelos Bella y Gigi Hadid. La estrella de pop, quien recientemente estrenó el sencillo "We're Good", escribió "El indicado para mi corazón. Feliz día de San Valentín".