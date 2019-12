Así celebran la Navidad los famosos

Este 24 de diciembre en vísperas de Navidad, algunas celebridades utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de felicitaciones para sus seguidores.

Los mensajes que repartieron venían con buenos deseos y bendiciones para sus fanáticos, además de presumir sus imágenes más navideñas.

Salma Hayek:

La actriz y productora mexicana, compartió una imagen con el elenco de la cinta ‘Eternals’ de Marvel, donde comparte créditos con Angelina Jolie y el comediante Kumail Nanjiani.

“#happyholidays from the #eternals. Les deseamos felices fiestas. #eternos @laurenridloff @kumailn @briantyreehenry @madongseok_ @keoghan92 #angelinajolie”

Marjorie De Sousa:

La controversial actriz posteó una imagen de una sesión de fotos que se publicó en una revista mexicana, acompañadas de este mensaje:

“Amo esta época del año, amo poner el árbol, amo las luces. Por acá un pequeño regalo con los mejores deseos para ustedes. Los amamos y deseamos feliz navidad y un nuevo año cargado de lo mejor. #marjoriedesousa BENDICIONES INFINITAS PARA USTEDES”.

Aracely Arambula:

“Hoy en un día tan especial que reine la abundancia del Amor en sus corazones y que guardemos esta emoción y sentimientos de compartir y de dar lo mejor para cada día de nuestras vidas #Gracias por tanto cariño lo recibo con mucha felicidad y deseo que hoy tengan una hermosa noche buena y una bendecida Navidad al lado de su gente amada. ¡¡Felices fiestas #L@sAmooo!!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Bad Bunny:

“El año pasado tuve la oportunidad de compartir con cientos de niños de mi isla y entregarles regalos de navidad, y les juro que ver sus sonrisas fue una de las mejores experiencias que he tenido. FELIZ NAVIDAD!!!!”, redactó el cantante puertorriqueño.

Camila Cabello:

La cantante de descendencia mexicana compartió una imagen junto a su familia, recordando lo especial que son estas fechas para estar con los seres queridos:

“Feels really good to be home with family. Sending everyone love and peace wherever you are, happy holidays and merry Christmas”, escribió.