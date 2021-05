Así celebra su cumpleaños Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad tiene una trayectoria como actriz y cantante, pero en los últimos meses se ha caracterizado pro ser una de las figuras más polémicas del espectáculo, al brindar publicamente sus opiniones personales de distintos temas.

Sin embargo este 20 de mayo, la actriz se encuentra de manteles largos, al celebrar un año más de su vida, es por eso que compartió con sus seguidores su festejo.

Paty publicó por medio de su cuenta de Instagram un video en el que aparece a lado de su mascota y rodeada de arreglos de flores que seguramente le hicieron llegar sus seres queridos.

La artista aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seres queridos y fanáticos por tantas felicitactiones y muestras de cariño que le brindaron en su día.

GRACIAS A DIOS POR UN AÑO MAS DE VIDA!

HOY 20 DE MAYO, NO ES UN DÍA CUALQUIERA, ¡¡NOOO!! ES EL DÍA EN QUE MIS PADRES ME RECIBIERON, HACE ALGUNOS añitos Jajajaja ME DIERON LA BIENVENIDA CON MUCHO AMOR EN ÉSTE MUNDO REGALÁNDOME UNA MARAVILLOSA FAMILIA Y UN HOGAR HERMOSO BENDECIDO POR DIOS, DIOS A QUIEN TAMBIÉN AGRADEZCO INMENSAMENTE POR ÉSTA NUEVA VUELTA AL SOL, POR TODAS LAS BENDICIONES Y LA INFINIDAD DE OPORTUNIDADES QUE ME BRINDA CADA DÍA PARA SER UNA MEJOR PERSONA" fue parte e lo que escribió la actriz.