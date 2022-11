Así celebra el Día de Acción de  Gracias Admari López

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López se ha vuelto una de las conductoras más importantes de la televisión, donde se ha ganado la admiración y respeto por parte de sus fanáticos.

Hay que recordar que la presentadora dio a conocer hace más de un año su separación con Toni Costa, con quien comparte a su hermosa hija Alaïa donde ambos han mantenido una cordial relación en su honor.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la conductora compartió la sesión fotográfica que realizó a lado de su hija para, con quien tiene la costumbre de hacer este tipo de imágenes.

En la fotografía se puede ver que Adamari al igual que Alaïa utilizaron el mismo vestido con unas rayas de colores, mientras posaban en medio de un estudo lleno de paja y calabazas.



Noviembre es un mes especial para mí y me encanta celebrarlo. Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor.Gracias Dios por tú infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dió un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte. GRACIAS “ se puede leer en la publicación.