Así celebra Danna Paola el “Día de dar gracias” después de haberse sentido un poco triste

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el mensaje que Danna Paola envió a sus seguidores por medio de sus historias de Instagram, la cantante mexicana preocupó un poco a sus fans, ya que confesó sentirse sin ganas de hacer nada y triste.

De inmediato los fanáticos comenzaron a cuestionarla sobre lo que le estaba pasando, ya que ella misma les dijo que también ellos sentían lo mismo o no.

"Literal me sentía como super triste, deprimida, sin ganas de nada", dijo, quien además resaltó que le dolía el cuerpo.



En las últimas semanas, la estrella de “Élite” ha estado muy activa en sus redes sociales y ha mostrado a su público todas las actividades que realiza, por lo que evidentemente se ha de sentir agotada por el exceso de trabajo.



Así celebra el “Día de dar gracias”

Aunque no es común celebrarlo en México, la celebración anglosajona de el “Día de dar gracias” ha cobrado fuerza en la comunidad latina, en especial entre las personas que radican en Estados Unidos o han convivido de cerca con personas que viven en aquel País.

Danna Paola fue una de ella y escribió un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram después de que ayer comentara que se sentía decaída, y posó junto a su perrita “Lu”, a quien bautizó así en honor a su personaje de “Lucrecia Montesinos”, en la serie española “Élite”.

“Amo este día, no es muy normal celebrarlo en méxico pero, no puedo estar más agradecida de todas las bendiciones en este año que me han hecho tanto bien... y a pesar de la situación tan difícil y todo lo que hemos pasado, estoy más feliz y agradecida que nunca, le he dado la vuelta a todo lo malo y poder ver el lado positivo, el dar y recibir amor de vuelta”, escribió.

La cantante exhortó a sus “followers” a ser agradecidos de despertar cada día y así poder abrazar y cuidar a sus seres queridos sin importar cuál sea su circunstancia.