Así afectó la pandemia al matrimonio de Pedro Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Es seguro que la pandemia no ha sido sencilla para nadie, y para los famosos no es distinto, el cantante Pedro Fernández confesó cómo ha afectado el confinamiento a su matrimonio.

En entrevista para la revista TV y Novelas, el cantante reveló cuál ha sido la clave para llevar una comunicación ejemplar con su esposa, después de convivir más de 24 horas, durante más de 8 meses y después de 32 años de matrimonio.

Al cuestionar al intérprete de "La Bala" sobre sus estados de ánimo, si ha sentido ansiedad, tristeza o desconcierto por el confinamiento, el cantante respondió: “Todo lo que mencionas me ha sucedido. Ha habido mucha incertidumbre, falta de información, angustia, tristeza de ver amigos y personas conocidas padeciendo el virus", expresó.

"Ha habido momentos en los que nos cansamos, en los que quisimos correr, pero mi familia y yo hemos sabido mantener la calma", explicó Fernández en relación con su familia y confesó qué es lo echa de menos de su vida ante pandemia, "El ir y venir de mi carrera, el contacto con mis fans, con el público, estar arriba de un escenario… Eso no es fácil de describir, pero es algo maravilloso, tanto, que tengo 42 años dedicándome a esto", aseguró.



"Extraño los aplausos, los gritos de las fanáticas, la expresión del público, su recibimiento, su calor. Extraño a la gente que se pone de pie para expresarme su admiración y cariño".

La vida en familia ha cambiado para todos los que respetaron el confinamiento, para el cantante no fue distinto. “Mi chaparrita dijo al principio: “¡Ay, qué padre! Vas a estar aquí todos los días, qué bueno que no estarás de viaje”, pero hace unos días me preguntó cuándo empezaba a trabajar (risas)”, recordó.

Esto ha sido interesante, es un aprendizaje, porque obviamente la convivencia 24 horas al día por tantos meses se torna un ejercicio complicado cuando no se cuenta con la comunicación o esa fuerza y ese amor tan firme.

“Afortunadamente hemos estado muy bien; de repente sentimos que nos vamos a echar un round, pero nos calmamos y cada quien busca su espacio para pensar, para respirar, para darnos cuenta de que muchas cosas son ocasionadas por la misma desesperación y la impotencia de querer resolver lo que se escapa de nuestras manos”, dijo Fernández.

“Nosotros ya tenemos 32 años juntos y estamos felices con nuestras hijas, con nuestro nieto maravilloso que es la alegría, la luz y el tren que va desbocado y sin velocidad aquí en la casa. Eso también ha sido extraordinario; yo no me imaginé que, en algún momento, iba a estar tanto tiempo en casa disfrutando a mi familia como nunca lo había hecho”, comentó.

Pedro Fernández tiene 32 años de matrimonio con su esposa.





Inicia año con nuevo disco

Por otro lado, recibe el 2021 con un nuevo disco, a estrenarse próximamente. ‘¿Cómo será la mujer?’ es la canción que el artista lanzó para alegrar los corazones de su público en medio de los difíciles momentos que atravesamos por la pandemia.

“Estoy muy contento, emocionado y motivado. Es una canción muy rítmica, y se hizo para cerrar un año tan complicado como el 2020 y abrir éste de una forma alegre. Queremos darle vuelta a la página y celebrar que estamos bien de salud”, expresó.

Y finalmente el intérprete mexicano aclaró; “No es un tema reflexivo ni mucho menos, es un tema para divertirse, para bailar, para gozar. Este sencillo, al igual que el anterior, Como te extraño mi amor, de Leo Dan, son los únicos cóvers que serán parte del disco nuevo”.