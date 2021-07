Ashton Kutcher vendió su pasaje de Virgin Galactic y ya no viajará al espacio

CIUDAD DE MÉXICO.- Viajar al espacio exterior era un sueño desde chico para Ashton Kutsher, razón por la que compró su pasaje hace casi una década, pero desistió de la idea, al menos por ahora.

Así lo confirmó el actor Ashton Kutcher, quién ya viajará el espacio en los próximos vuelos de la nave de Virgin Galactic.

Se supone que el exprotagonista de "Two and Half Men" platicó que se suponía iban a embarcarse en el próximo despegue de la empresa de Richard Branson, quién realizó su viaje inaugural con pasajeros el domingo pasado. Pero confirmó esta semana que desistió de la idea.

Según la explicación del actor, las razones son familiares, ya que tomó la decisión después de platicar con su esposa, la también actriz Mila Kunis.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa básicamente me animó a que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños. Así que acabé vendiendo mi billete a Virgin Galactic”, dijo Kutcher, de 43 años, al sitio de noticias financieras Cheddar News.

“Se suponía que iba a estar en el próximo vuelo, pero no estaré en el próximo vuelo”, añadió.