Asesinan al actor Thomas Jefferson Byrd, de 70 años de edad, en su casa de Atlanta, Georgia

Tras recibir varios disparos en la espalda mientras se encontraba en un domicilio de Atlanta, el actor Thomas Jefferson Byrd, de 70 años de edad, perdió la vida en la madrugada de este domingo, informó Variety.

Autoridades informaron al medio que se está investigando el homicidio de Jefferson Byrd, quien fue encontrado si signos vitales, a la 01:45 horas, en una vivienda situada en la avenida Belvedere, número 2259.

Se dijo que no se supo cómo fue que ocurrieron los hechos, pero el hombre tenía varios disparos en su espalda y se está investigando para dar con el paradero del o los presuntos responsables.

El hoy occiso fue uno de los actores preferidos del director de cine, Spike Lee y apareció en varias de sus películas como: “Clockers”, “Get on the Bus”, “Bamboozled”, “Chi-Raq”, “Red Hook Summer”, “Girl 6” y “Da Sweet Blood of Jesus”, publicó Infoabe.

También tuvo papeles en “Lo mejor de Brooklyn”, de Antoine Fuqua; la película biográfica de Jamie Foxx “Ray Charles” y “Set It Off”, de F. Gary Gray.

Spike Lee fue uno de los primeros en rendirle homenaje en sus redes sociales y le dedicó unas palabras en el pie de foto de la imagen del actor.

“Estoy muy triste al anunciar el trágico asesinato de nuestro querido hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia. Tom es mi hombre. Aquí abajo lo ven como el espantoso personaje Errol Barnes en CLOCKERS. El hermano Byrd también hizo lo suyo en CHI-RAQ, SWEET BLOOD OF JESUS, RED HOOK SUMMER, BAMBOOZLED, HE GOT GAME, GET ON THE BUS, GIRL 6 and CLOCKERS. Que todos nosotros deseemos condolencias y bendiciones a su familia. Descansa en paz, hermano Byrd”, escribió el cineasta.

Thomas Jefferson Byrd nació el 25 de junio de 1950, en Griffin, Georgia y además de sus actuaciones en cine, también tuvo auge en numerosas obras de teatro.

En 2003 fue nominado al premio Tony, de Broadway, como mejor actor por la reposición de Ma Rainey’s Black Bottom, de August Wilson. Descanse en paz.