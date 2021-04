Aseguran que discusión entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía terminó en “jalones y mordidas”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el enfrentamiento que existe entre Alejandra Guzmán y Frida Sofia, ahora han salido a la luz nuevos detalles del conflicto que protagonizaron madre e hija mientras la cantante realizaba el tour Versus, junto a Gloria Trevi.

Durante el programa Suelta la Sopa, el maquillista Oktavio Torres, quien trabajó con La Guzmán en aquella época, contó que Ale y Frida “se jalaron el pelo y se mordieron” en medio de una acalorada discusión.

Por su parte, el periodista Juan Manuel Cortés agregó: “Yo esta historia, esto que pasó, yo me lo sabía, otra persona diferente a Oktavio me lo contó, precisamente alguien muy cercano a Alejandra, en septiembre del año pasado, y me dijo cosas más […] En el momento en que están con esa botella de saque, todo parece felicidad, cuando se dan cuenta que la botella costaba 2 mil dólares o algo así, de repente Frida le dice ‘oye, ¿por qué no me das ese dinero a mí?’, y una cosa llevó a la otra hasta el momento en que Frida ataca (físicamente) a Alejandra, y la amiga de Alejandra que estaba con ella las separa”.

Pese a este mal momento, las diferencias entre las cantantes no pararon ahí.

“Después de eso, piensan en enviar a Frida Sofía en avión de Las Vegas a Los Ángeles donde seguía la gira, y ¿qué pasa?, que al final deciden ‘no, vamos a ir en el carro’. Alejandra iba en la silla de adelante, y Frida iba en la silla de atrás, y cuando había algún momento de tensión de ellas, de repente Frida llegó a jalarle el pelo a Alejandra, pero Alejandra tampoco se quedó quieta", dijo.

"Lo que me dicen que después de eso, a pesar de todo, se presentaron juntas cantando un tema en el American Airlines Arena, pero después de eso ya no volvieron a hablar por mucho tiempo, y que, por cierto, Alejandra tenía tanto miedo que supuestamente por eso es que le dejó el apartamento a Frida porque ella se encerraba en el cuarto por temor a tener un enfrentamiento con Frida”, agregó Cortés.

En entrevistas pasadas, Alejandra Guzmán confesó haber sido agredida por Frida Sofía, pero nunca brindó detalles del encontronazo que sostuvo con su primogénita hace algunos años, los cuales, al parecer, serían los relatados por el maquillista y el presentador del programa de Telemundo.