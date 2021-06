Aseguran que Toni Costa engañó a Adamari López con un hombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Adamari López y Toni Costa anunciaron su divorcio tras un año casado y diez años de relación. Aunque no dieron motivos de su separación, los periodistas de “Chisme No Like” aseguran que se debió a un “tercero en discordia”.

Según Javier Ceriani y Elisa Beristain, la ruptura de este matrimonio ocurrió porque, presuntamente, Toni habría engañado a Adamari con un hombre.

De acuerdo a la información que compartieron, Toni habría tenido una relación con un bailarín llamado Mario López. Trascendió en su emisión del viernes que Adamari le encontró pornografía gay y mensajes íntimos con él, algo que la lastimó profundamente y que marcó el fin de su matrimonio.

También se habló de un hombre llamado Ubaldo, de quien Toni se habría enamorado en su juventud, antes de casarse con Adamari.

ADAMARI Y TONI “TEMPORALMENTE SEPARADOS”

Toni compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que pidió respeto para su aún esposa y madre de su hija Alaia.

Asimismo, aseguró que su separación con la puertorriqueña es temporal, y que lucharán por seguir siendo una familia.

“Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional.

“Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”, se lee en la misiva.