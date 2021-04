Aseguran que Televisa vetó a Luis Miguel por esta razón 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el enorme éxito que tuvo el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel: La Serie”, en la plataforma Netflix, surgió el rumor de que Televisa tiene vetado a “Micky”, empresa que lo lanzó a la fama cuando el cantante entraba a la adolescencia.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista de espectáculos, Alex Kaffie, reveló que la televisora de San Ángel habría ordenado que no se mencionara en ninguno de sus programas a Luis Miguel ni a la bioserie que lo ha vuelto a revivir con su trágica historia de vida.

La orden en Televisa es contundente: prohibido hablar de 'Luis Miguel, la serie'. En ningún programa (de televisión abierta y restringida), publicación de Editorial Televisa y redes sociales se debe mencionar el seriado cuya segunda temporada se estrenó ayer”, escribió Kaffie.

Supuestamente el motivo por el cual habría surgido el veto es porque “Grupo Televisa no consiguió que Netflix le cediera en exclusiva la transmisión de la nueva temporada de 'Luis Miguel, la serie'”, por lo que no habría quedado más que ignorar completamente al artista y hacer como si no existiera.

Pero para el intérprete de “Cuando Calienta el Sol” no fue ninguna barrera que una de las televisoras más importantes de América Latina dejara de mencionarlo, ya que desde ayer, Luis Miguel es tendencia en todas las redes sociales.

Aún más, volvió a revivir su gran éxito “Hasta que me olvides”, escrita por el cantautor Juan Luis Guerra y que forma parte de su noveno álbum de estudio “Aries”, fue lanzado como su segundo sencillo el 2 de agosto de 1993.

El tema nuevamente “cobró vida” tras involucrarla en la historia sobre la misteriosa muerte de Marcela Basteri, madre del cantante, quien en esta segunda temporada se reveló sobre su paradero y se confirmó que había fallecido.