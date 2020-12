Aseguran que Tefi Valenzuela sólo busca fama con el caso de Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Froylán Díaz, abogado de Eleazar “N”, manifestó su descontento con las recientes declaraciones de Tefi Valenzuela, quien expresó sentir miedo cuando se dijo que el actor podría ser puesto en libertad y afrontar la denuncia por violencia intrafamiliar fuera de la cárcel.

Tras una de las visitas que le realizó al artista en el Reclusorio Norte, Díaz subrayó que más que miedo, la peruana está aprovechando todo este escenario para sacar provecho de la situación.

“No tiene por qué temer, en ningún momento su integridad física corre algún riesgo, para nada, al contrario, él estando aquí para ella es negocio, si lo ven de esa manera”, dijo el defensor del artista.

Al mencionarle que el beneficio de Tefi era seguir vigente y darse a conocer ante los medios de comunicación o mantenerse a cuadro, el licenciado dijo: “Sí, exactamente”.

Sobre sí Eleazar “N” esta informado al respecto del comportamiento de Tefi tras su denuncia, Froylán comentó: “Él está enterado de todo. (No lo toma a mal), él ya quiere dejar ese punto muy aparte”.

Por último, el abogado hizo llamado a Valenzuela y la exhortó a otorgarle el perdón legal a Eleazar “N”.

“Ella tendría que otorgar el perdón legalmente, no nada más así de la forma moral como ella lo externa. No se ha prestado a tener un contacto. Nosotros la hemos buscado, pero ella no se presta”, manifestó.