Aseguran que Tefi Valenzuela “jugó a su beneficio” tras llegar a acuerdo económico con Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Jeanette Karam, quien también ha iniciado un proceso legal en contra de Eleazar Gómez, se encuentra desmotivada luego de que Tefi Valenzuela llegara a un acuerdo económico con el actor para que este obtuviera su libertad condicional, así lo confirmó el licenciado Rodrigo Pastrana, representante legal de Karam.

Tras confirmar que Eleazar podría volver a la cárcel por la denuncia que realizó su cliente, Rodrigo Pastrana aseguró que el caso Valenzuela ciertamente llegó a su fin debido al acuerdo que aceptó la peruana.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Lo de Tefi ya quedó prácticamente cerrado, él (Eleazar) lo que tiene que hacer es no incumplir, ya no tiene ese problema encima, lo concluyó. Lo que tiene que hacer es cumplir las condiciones para que no se reaperture el proceso”, detalló en entrevista para la revista TVyNovelas.

Al ser cuestionado sobre si en su proceso no influye el hecho de que tenga antecedentes, el abogado explicó: “No, desafortunadamente; el problema fue que Tefi optó por llegar a un acuerdo económico cuando Jeanette y otras víctimas habían iniciado sus denuncias en contra de Eleazar”.

Acto seguido, el representante de Jeanette dejó en claro la molestia de su cliente con Tefi Valenzuela.

“Jugó a su beneficio único y personal; eso ya depende de cada quien, pero fue desmotivante para las otras víctimas. Posiblemente. (Tefi) le permitió llegar a un arreglo al imputado (Eleazar), sin importar que se habían sumado otras mujeres para hacer fuerza. El beneficio por el cual optó Eleazar, y que aceptó Tefi, se llama suspensión condicional a proceso, y eso implica que Tefi y él hayan llegado a esta negociación económica”, concluyó.