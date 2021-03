Aseguran que Stephanie Valenzuela buscó su beneficio económico

CIUDAD DE MÉXICO.- Que Eleazar Gómez obtuviera libertad condicional tras golpear brutalmente a Stephanie “Tefi” Valenzuela fue algo que indignó a la mayoría de los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, quienes habrían sido más afectadas por esto son las otras ex novias del actor, quienes confiaban en que la cantante peruana haría justicia y ahora están decepcionadas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, el abogado de Jeanette Karam, otra víctima del protagonista de “Atrévete a Soñar” señaló a Tefi por haberse beneficiado económicamente del acuerdo que llegó con la defensa de su ex pareja para que se declarara culpable y obtuviera la libertad condicional.

Jugó a su beneficio único y personal; eso ya depende de cada quien, pero fue desmotivante para las otras víctimas”, contó Rodrigo Pastrana, abogado de Jeanette.

“Posiblemente Stephanie le permitió llegar a un arreglo al imputado (Eleazar), sin importar que se habían sumado otras mujeres para hacer fuerza. El beneficio por el cual optó Eleazar, y que aceptó Tefi, se llama suspensión condicional a proceso, y eso implica que Tefi y él hayan llegado a esta negociación económica”, explicó.

Pese a todo, no todo estaría perdido para las víctimas, pues gracias a las recientes denuncias en contra de Eleazar, éste podría volver a pisar la cárcel.

Además, también está el riesgo de ser detenido en caso de romper alguno de los acuerdos con Tefi, entre los que están no volverse a acercar a ella ni a los lugares que frecuenta, cambiarse de domicilio, no mencionarla en sus entrevistas y no tratar de contactarla nuevamente.

“Lo de Tefi ya quedó prácticamente cerrado, él lo que tiene que hacer es cumplir las condiciones para que no se reaperture el proceso”, detalló.

Jeanette Karam aun sostiene una denuncia por agresión en contra de Eleazar.