Aseguran que Raúl Araiza regresó a rehabilitación

Ciudad de México.- Se ha especulado mucho acerca de la situación que vive en estos momentos el conductor Raúl Araiza.

Toda vez que no ha aparecido a cuadro en el programa Hoy desde el pasado 21 de julio, por lo que su teleaudiencia se ha preocupado.

De acuerdo con información de la revista TV Notas, una persona cerca al también actor reveló que éste ha decidido internarse por su propia cuenta en una clínica de rehabilitación.

Reforzamiento de rehabilitación

Esto, con el objetivo de reforzar el tratamiento que lleva desde hace más de diez años contra su adicción al alcohol.

“Como todo mundo sabe, Raúl viene de una enfermedad de alcoholismo, él lo ha manifestado, no es un secreto. Este reforzamiento se refiere a que por voluntad propia decidió internarse para tomar terapia, encontrar un momento de paz, enfocarse hacia dónde va, qué quiere en la vida, qué ya no quiere y entenderse él mismo”, explicó la fuente a la publicación.

No obstante, la persona aseguró que esta decisión no tuvo nada que ver con una recaída en las adicciones del conductor. “No, eso te lo puedo jurar, fueron otras cosas, porque es válido darse tiempo para tu salud mental, física y emocional. Raúl venía cargando muchas cosas, la verdad, no han sido fácil varios procesos para él. Además de la carga de trabajo, que siempre ha tenido, pero que a veces lo cansa, porque es un trabajo extenuante, venía cargando con ciertas cosas en cuestiones sentimentales”.

Raúl Araiza intenta rehacer su vida

Sobre los motivos que le provocaron esta crisis, la persona cercana dijo: “Como saben, después de su divorcio de Fernanda, con quien se lleva de maravilla y hasta el día de hoy puedo decirte que es una persona muy importante para él, ‘El Negrito’ había intentado rehacer su vida con mujeres maravillosas, pero al final no se daban las cosas […] Entonces se preguntaba qué estaba haciendo bien y que no. Raúl es un hombre inteligente, guapo y con un carisma increíble, pero a veces en cuestiones del amor no funcionan bien, aunque sí le encantaría tener una relación sana y duradera”.

Otro de los puntos que movió la estabilidad del conductor fue la decisión de su hija Camila de confesar abiertamente sus preferencias sexuales.

“Raúl ama por sobre todas las cosas a sus hijas y siempre está para ellas. Cuando Camila le dijo que postearía su relación con su novia, él la apoyó al cien, pues siente orgullo de que su hija defienda sus ideales, pero sí le inquietaba que fuera señalada por las redes o los medios, pues aunque es una niña linda, educada y su orientación no define lo que es, pues no deja de ser ‘hija de Raúl Araiza’. Entonces platicó con ella, nunca le dijo que no lo hiciera, solo que estuviera consciente de que vendría el ojo público directo a ella, pero que siempre él estaría ahí para apoyarla y defenderla a capa y espada. Por eso, no es que Raúl haya entrado en crisis por eso, pero sí era un tema que le preocupaba. Cuando salió todo y él salió a declarar, créeme que Raúl fue otro.

Raúl Araiza apoya a su hija

Cuando vio que su hija no fue atacada sino apoyada y querida, pues eso lo tranquilizó mucho”, contó la persona cercana al presentador.

Al respecto del tiempo que Araiza lleva internado, la fuente comentó: “Estuvo en una clínica aquí mismo en la CDMX, el proceso dura 19 días y salió el lunes 8 de agosto, imagino que se tomará otros días más para descansar en su casa y retomar sus proyectos poco a poco […] decidió internarse, porque sabía que estaba llegando a un límite que, en cualquier momento, una tentación, una cosa podría salir y recaer. Lo hizo porque quiere estar bien primero por él y después para su gente más cercana”.

Finalmente, la fuente contó que tanto sus hijas, su exmujer Fernanda y su mánager y amigo del alma, el productor Alejandro Gou, son las personas que estaban enterados de su decisión y decidieron apoyarlo para tomar este reforzamiento. Asimismo, comentó que se espera que el día 15 de agosto vuelva al foro de Hoy para darlo todo en el ámbito profesional.