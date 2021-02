Aseguran que Martha Figueroa también se aplicó la vacuna anti-Covid en Miami

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la polémica que provocó Juan José Origel al aplicarse la vacuna anti-Covid en Miami, Florida, internautas aseguran que Martha Figueroa también viajó a Estados Unidos para que se la suministraran.

Los usuarios en las redes sociales señalaron que la conductora de espectáculos viajó antes que Pepillo Origel a Miami y luego a Canadá, y eso quedó constancia en un programa de Ventaneando.

Pues los ricos y famosos mexicanos se siguen vacunando. Primero la familia de Vicente Fernández, ahora Juan José Origel y supongo Martha Figueroa también. Ambos en Miami Florida.

Y aquí en México los simples mortales seguimos esperando, esperando y esperando, la vacuna.

����♂️����♂️����♂️ https://t.co/CGJ7CVNg6n — ��El Tapatío�� (@angelmalvado79) January 24, 2021

El 22 de enero, Martha Figueroa se conectó vía remota a Ventaneando para celebrar el aniversario número 25, desde Miami, Florida, a donde horas después también voló Origel.

En esa emisión, los conductores del programa que encabeza Paty Chapoy, le preguntaron a ‘Marthita’ si había llegado bien a Miami, y ella respondió que sí.

Fue la misma Paty Chapoy quien la cuestionó si tenía alguna noticia que quisiera dar en vivo sobre el viaje que hizo a Estados Unidos.

Oye Marthita tu también andabas en la Florida yo creo que fuiste a ponerte la vacuna espero no corras con la misma suerte que Pepito ������ — Jacky (@Jacky4T) January 28, 2021

Figueroa con una sonrisa en su rostro dijo: ““Pues tengo una, pero no sé si me deje Pepillo… no es cierto”. Esto sembró la duda de los seguidores de la periodista e inmediatamente ataron cabos que el motivo de su viaje también había sido para aplicarse la vacuna.

La presentadora de televisión expuso que había viajado a Estados Unidos para resolver problemas migratorios, porque su hijo se iría a estudiar a ese país.

El 23 de enero, Juan José Origel publicó una fotografía en su cuenta de Twitter para presumir que había recibido la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, lo que causó indignación entre los internautas e incluso se dijo que sería sancionado.