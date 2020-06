Aseguran que Marlene Favela se separó de George Seely por infiel

Luego de que Marlene Favela confirmara que se encontraba separada de su esposo y padre de su hija, George Seely, sin revelar los detalles que la obligaron a tomar esta decisión, es ahora una publicación de circulación nacional quien ha dado a conocer la versión de una ex pareja del australiano al respecto de esta ruptura.

Marlene es la tercera esposa a la que George bota con una bebé; antes de casarse se lo advirtieron, sabía que él abandonó a sus dos anteriores mujeres dejándolas con hijos, pero Marlene pensó que con ella sería diferente, no quiso creer hasta ahora que le tocó vivirlo a ella”, contó.

Acto seguido, la fuente dio detalles del motivo que orilló a la actriz mexicana a poner fin a su romance con Seely. “Ellos estaban viviendo en Los Ángeles y tras dar a luz a su niña, Marlene estuvo en cuarentena postparto, como cualquier otra mujer; él le pedía tener relaciones sexuales, pero ella no quería porque aún no estaba lista, así que George buscó a otras mujeres; te digo que es un mujeriego y sinvergüenza”.

Sin embargo, lo peor parte de la historia llegó en el momento que la ex de George confirmó el engaño del empresario a la artista mexicana. “Un día Marlene tuvo que salir a hacer unas compras, le dijo a George que iría a un centro comercial con la niña, el cual está lejos de donde vivían, entonces él pensó que tardaría y metió a una mujer a la casa, pero Marlene regresó antes de tiempo y al entrar lo descubrió con la otra mujer. Ella le gritó que se fuera de la casa, obvio la mujer salió corriendo y ellos se quedaron discutiendo mucho tiempo hasta que George le pidió perdón, justificándose de lo más cínico, pues le dijo que era hombre y tenía necesidades, pero que no volvería a pasar”.

Aunque Favela aceptó por un tiempo esta disculpa, al regresar a México la situación cambió. “Esperó hasta diciembre, que viajaron a México para dejarlo, le dijo que era mejor separarse y que ella se quedaba en México, en su casa con su hija… el muy cínico ni le rogó ni le pidió otra oportunidad, sólo le dijo: ‘Está bien, quédate en México, yo veré a la nena cada que pueda’, y se regresó a Australia como si nada”.

Cabe señalar que a pesar de que George Seely había permanecido en silencio luego del mensaje de Marlene con respecto a su truene, ahora ha provocado gran controversia un mensaje en el que deja entrever su postura tras la separación, pues después un comentario en su defensa, él respaldo estas palabras con un “me gusta” y la respuesta: “bien dicho”.

El mensaje dice así: “La gente necesita dejar de decirle qué hacer. Ocúpate de tus propios asuntos, ninguno de ustedes sabe lo que ocurrió y por qué. Ellos no son los primeros ni los últimos en divorciarse con niños. Un niño no es una excusa para permanecer juntos cuando ya no hay amor. Es más saludable para el niño vivir en un ambiente pacífico, incluso si no es con ambos padres”.