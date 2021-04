Aseguran que Luis Miguel le robó el Grammy a Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie’ ha provocado un sinfín de reacciones de las personas que indirectamente son señalados en la trama, y luego del enojo de Paty Manterola por cómo fue retratado el personaje de “Paola”, ahora es el productor del disco debut de Cristian Castro quien externó su descontento con el proyecto de Netflix.

“Nunca me esperé salir a defender mi trabajo. A mi Verónica Castro me pidió hacerle un disco a Cristian. En la serie sale que Kiko Cibrián hizo el disco de Cristian, que lo produjo, y eso es una mentira, porque el disco de Cristian yo lo produje, yo fui el productor, y a Kiko Cibrián yo lo contraté como guitarrista únicamente”, dijo Alejandro Zepeda en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sin embargo, Zepeda hizo una declaración más fuerte contra “El Sol de México”, asegurando que el cantante despojó al hijo de Vero Castro de uno de los reconocimientos más importantes en la industria musical.

“Y por lo que había sucedido en el año, pues ya estaba como que muy predispuesto a que nos dieran el Grammy, y sucedió lo mismo, nos lo quitaron, y ¿a quién crees que se lo dieron?, se lo dieron a Luis Miguel, entonces, obviamente él siempre tuvo mucha influencia”, agregó el productor musical.

Al respecto de la aversión que tenía Luis Miguel con el primer material discográfico de Cristian, Alejandro contó: “Llegó un momento que alguien me dijo, alguien de sus cercanos, que también lo mandó a volar, me platicó que él se enojaba tanto que cuando alguien ponía el disco de Cristian lo aventaba por la ventana del coche”.

Por último, Alejandro Zepeda externó su descontento con la forma en que representaron al intérprete de “No podrás” en la bioserie de LuisMi.

“Se me hizo muy mala onda también que pusieran a Cristian en ese papel como lo pusieron, porque si yo más bien me recuerdo, Cristian ha admirado mucho a Luis Miguel y siempre ha sido de respeto y admiración, sí había una rivalidad y no de parte de nosotros, en la serie dicen ‘es que te copiaron el estilo’, o algo así, cosa que es totalmente mentira”, remató.