Aseguran que Lolita Ayala sufre maltratos por parte de su hijo

MÉXICO.- Una supuesta amiga de Lolita Ayala reveló que la comunicadora es víctima de agresiones por parte de su propio hijo, quien sufre graves trastornos psicológicos. La mujer aseguró que el hijo de la periodista tiene problemas de ira que están afectando a Ayala.

“Aníbal es muy desapegado de su familia, ha tenido problemas de conducta y de ira muy fuertes, no sabe controlar sus emociones, hasta con sus exparejas ha salido muy mal", contó a la revista de espectáculos TVNotas.

Así mismo, reveló que la presentadora de noticiarios ha llegado a recibir agresiones por parte de Aníbal. Sin embargo, la fuente justificó esta violencia señalando que no lo hace intencionalmente, pues, según ella, él no puede controlarse.

Lolita Ayala ha mencionado que su hijo ha llegado a violentarla, no sabemos si de manera psicológica o física, porque a ella le da pena hablar del tema, pero sabemos que su hijo no lo hace con intención de lastimarla, simplemente no puede controlar su ansiedad y lo hace de manera involuntaria”, dijo.