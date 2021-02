Aseguran que Kim y Kanye ya no se hablan

ESTADOS UNIDOS.- Los problemas con el matrmonio de Kim Kardashian y Kanye West habrían empeorado, pues a pesar de seguir casados, ya no se hablan el uno al otro.

La estrella del reality show “Keeping Up With the Kardashians” aún tiene que solicitar el divorcio de su esposo Kanye West, pero, según una fuente cercana a Kim, eso es una mera formalidad.

E! News reporta que la ex pareja de celebridades "han terminado por completo y ya no hablan".

Ella está tratando de mantenerse fuerte y seguir adelante con su vida", dijo la fuente al medio.

Aunque muchas personas están al tanto del estado de relación inestable de Kim y Kanye, Kim aún no ha iniciado los procedimientos formales porque "todavía está trabajando en la logística para anunciar el divorcio".

No obstante, la fuente dice que su separación es "completamente oficial".

Asimismo, un segundo anónimo compartió que es el rapero y ex candidato a la presidencia quien está más interesado por divorciarse lo más pronto posible.

"Kanye también ha terminado por completo con el matrimonio y sigue adelante", reveló.

"No le importa cuáles son las prioridades de Kim para retrasar un anuncio de divorcio. Él lo presentará antes de que ella esté lista si es necesario. Quiere el divorcio tanto como Kim".

El 5 de enero, se reveló que Kim y Kanye se estaban dando cuenta de que su relación ya no tenía futuro, a pesar de sus mejores esfuerzos.

“Ha llegado al punto en que no han pasado tiempo juntos como pareja casada en meses ... Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados", se reportó.

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha respondido a los múltiples rumores de separación, ni se han mostrado juntos en las redes sociales.

La pareja se casó en 2013 y han procreado juntos a sus hijos North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm West (21 meses).