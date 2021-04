Aseguran que Kim Kardashian está iniciando un romance con Van Jones, de CNN

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Kim Kardashian oficializara el inicio de su divorcio con Kanye West, hace varias semanas, las especulaciones sobre un nuevo posible romance con el presentador de CNN, Van Jones, surgieron en las redes sociales.

Según DailyMail.Com, hay rumores de que el locutor de 52 años de edad y la protagonista de “Keeping Up With The Kardashians”, de 40 años, han estado saliendo en un plan romántico.

Algunos fans de Kim aseguran que no es así, ya que la pareja se conoce desde hace varios años y tienen una buena amistad, pero otros aseguran que esa amistad pudo haberse convertido en un romance, ya que supuestamente los han visto juntos.

Fuentes cercanas a Kardashian, sin embargo, están rechazando las especulaciones de un romance, diciendo que la pareja tiene una larga relación de trabajo y un interés compartido en la reforma de la justicia penal.

El medio estadounidense destacó que el domingo pasado, la columnista del New York Post, Cindy Adams, amplió los rumores cuando señaló que Jones está “tan a la izquierda” que “tal vez, incluso, influyó en su política”.

“No esperaré a que todo el mundo me diga que no sé de qué estoy hablando”, prosiguió.



Aseguran que Kim está usando a Van Jones

Algunos usuarios de Twitter están acusando a Kim de intentar a Van Jones para intentar avanzar en su carrera como abogada y también usaría a su exmarido para estar dentro del mundo de la moda en su faceta de empresaria.

“La gente verá a Kim usando a Kanye para hacerla avanzar en el mundo de la moda y usando a Van Jones para ayudarla a avanzar en su próxima carrera en el campo de la ley”, escribió un fan.



En 2018, Kim Kardashian trabajó junto a Van Jones para lograr que Alice Johnson fuera indultada de una cadena perpetua derivada de una condena de 1996 por cargos no violentos de drogas.

Jones terminó en 2019 un largo matrimonio de 14 años con su esposa, Jana Carter, mientras que Kim está a punto de la soltería, una vez firmado el acuerdo de divorcio que aún está en trámites.