Aseguran que Kevin Spacey “manoseó” a un asistente de producción de “House of Cards”

CIUDAD DE MÉXICO.- Un señalamiento más por agresión sexual por parte de un hombre, es a lo que se ha tenido que enfrentar nuevamente el actor Kevin Spacey, de 61 años de edad, quien fue señalado por un asiste de producción de “House Of Cards” de haberlo manoseado.

De acuerdo a The Hollyood Reporter, la acusación proviene de un asistente de producción de la exitosa serie de Netflix protagonizada por Spacey y que fue cancelada en 2017, después de que la estrella enfrentara varios señalamientos de agresión sexual hacia hombres.

La nueva presunta víctima afirmó que el ganador del Oscar lo manoseó en el set de grabación luego de que le encomendaran llevar al actor al hospital tras una lesión que sufrió en la mano mientras estaba en una sesión promocional del programa.

Se dice que el asistente se quejó más tarde con un superior sobre el incidente. También se alega que manoseó a un actor que quería hacer una audición para el programa.

La última acusación anterior a esta hacia Spacey proviene de la productora Media Rights Capital (MRC), la cual está demandando al intérprete, buscando millones en daños en una pelea legal a puerta cerrada que se presentó en 2019, según The Hollywood Reporter.

Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes han confirmado o desmentido la información ni si ya se enteraron de los recientes señalamientos.



¿Qué dice Spacey sobre sus múltiples señalamientos?

Después de que Netflix cancelara la producción de “House of Cards” cuando en 2017 iniciaron los escándalos sexuales hacia Spacey, el actor habría contrademandado a la productora independiente que otorgó los derechos a la plataforma, alegando que las acusaciones de agresión y conducta sexual inapropiada en su contra han sido "exageradas".

En su contrademanda, el actor de “American Beauty” alega que MCR todavía le debe dinero, ya que no le ha pagado después de que el actor Anthony Rapp, afirmara en 2017 que cuando Spacey tenía 26 años de edad, lo agredió sexualmente en su casa, en 1986, cuando apenas tenía 14 años.

Esta fue el primer señalamiento de varios que ha tenido Kevin desde entonces, y en ese momento el actor respondió con una declaración incoherente al decir que no recordaba el incidente, pero aún así se disculpó con Rapp y luego se declaró homosexual.

El medio estadounidense destacó que el dos veces ganar del Oscar ha recibido tantas críticas por sus supuestas conductas sexuales inapropiadas que es “poco probable que vuelva a trabajar” (en Hollywood).

Sin embargo, eso no ha impedido que Spacey intente repetir su papel de “Frank Underwood”, haciendo sus propios videos como uno de 2019 en el que pidió amabilidad.

Spacey habría hecho unas declaraciones en el podcast “Bits & Pretzels”, donde aseguró que todos sus años de trabajo y reconocimiento se esfumaron en cuestión de horas.

No creo que sea una sorpresa para nadie decir que mi mundo cambió por completo en el otoño de 2017. Mi trabajo, muchas de mis relaciones, mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas”, externó.

El oriundo de South Orange, Nueva Jersey, siempre ha negado rotundamente las afirmaciones en su contra y, aún así, también fue retirado completamente de la película “All the Money in the World”, que se volvió a filmar con el actor Christopher Plummer.