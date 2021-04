Aseguran que Kendall Jenner y su novio, Devin Booker, viven juntos

LOS ÁNGELES, California.- Luego De los rumores sobre su relación, la pareja de Kendall Jenner y Devin Booker habrían confirmado que sí tienen un noviazgo y hasta se rumora que ya viven juntos.

De acuerdo a la revista People, Kendall y Devin dieron un gran paso en su vida y, a pesar de que se decía que no estaban preparados para formalizar lo que tenían, supuestamente el jugador de la NBA se mudó a la casa de la supermodelo, en Hollywood.

En otras publicaciones se dijo que la pareja inició su noviazgo en julio de 2020, pero ninguno de los dos lo había querido hacer público hasta que supieran si funcionaría.

En febrero de este año, la pareja comenzó a publicar imágenes en sus historias de Instagram en donde aparecen juntos. Incluso, hubo una imagen que encabezó los portales de noticias en donde se le ve a Devin encima de Kendal, mientras ella está acostada sobre una mesa, en la cocina de algún lugar.

Ambos se miraban muy felices y enamorados, lo que empezó a confirmar lo que meses atrás se venía especulando sobre ellos.

Además, en uno de los capítulos de la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians”, la cual se estrenó primero en Estados Unidos, Kendal le confiesa a Khloé que deseaba ser madre, aunque no especificó a quién quería como padre de sus hijos.

“Quiero mucho tener hijos, pronto también", comentó Kendall mientras sostenía en sus brazos a Ace, hijo de su amiga Malika Haqq.



Los han visto juntos

En varias ocasiones los paparazis han captado a Kendall y Devin disfrutando de sus ratos libres, como cuando paseaban por las calles de Nueva York o salían del restaurante SoHo, tomados de la mano.

Devin Booker, de 24 años de edad, es un basquetbolista profesional estadounidense y desde los 18 años juega con los “Phoenix Suns” de la NBA, después de haber sido parte de los “Wildcats”, de la Universidad de Kentucky.

Es considerado como uno de los atletas más ricos, con un patrimonio de 40 millones de dólares. Su padre, Melvin Booker, también fue jugador de la NBA.

Kendalla Jenner se ha consagrado como una de las modelos más famosas del momento y según la edición de 2018 de la revista Forbes, la hija de Kris y Caitlyn Jenner tiene una fortuna de 22 millones de euros, convirtiéndola en la más cotizada en la industria de la moda.