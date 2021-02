Aseguran que Kanye West “está muy mal” porque sabe que su matrimonio definitivamente se acabó

LOS ÁNGELES, California.- Tras darse cuenta que la ruptura de la relación con la madre de sus hijos es definitiva, una persona cercana a Kanye West aseguró a la revista People que el cantante se encuentra muy mal de ánimos.

Desde el verano del año pasado surgieron los rumores de que Kim Kardashian y Kanye West tenían problemas en su matrimonio, y estos se incrementaron cuando el rapero reveló detalles íntimos de su relación.

Los medios publicaron en ese entonces que la pareja había llegado a un acuerdo de estar separados por un tiempo, por lo que Kim se quedó con sus hijos en su casa de Los Ángeles, mientras que Kanye se fue a su rancho de Wyoming.

A pesar de que en el cumpleaños 40 de Kim, su esposo le regaló un holograma de su padre en el que le decía lo orgullosa que se sentía de ella y pasar un buen tiempo juntos en la playa, finalmente la pareja no superó sus diferencias y a principios de 2021 se dijo que se iban a divorciar.

Aunque no lo han hecho públicamente, la separación fue confirmada por personas allegadas a la familia Kanye Kardashian, quienes han filtrado detalles a medios importantes de comunicación.

En esta ocasión, una de las personas anónimas comento a la revista People que el intérprete de “Stronger” está bastante deprimido por la separación con Kim, ya que sabe que no tiene arreglo.

Kanye no está bien. También sabe lo que está perdiendo con Kim. Hay muy pocas esperanzas de reconciliación. Tendría que suceder un milagro, pero Kanye cree en los milagros", habría dicho el informante.

Al parecer Kim Kardashian se había cansado de Kanye, después de haberlo defendido ante su familia y estuvo a su lado en momento difícil para él, y en situaciones de las que muchas mujeres se hubieran alejado, pero aún así él no reaccionó.

Kim y Kanye comparten cuatro hijos: North, de 7 años de edad; Saint, de 5 años; Chicago, de 3; y Psalm, de 1 año, y habría acordado con Kanye que siempre podrá verlos cuando quiera y no los apartará de él, ya que lo que le importa más es el bienestar de los pequeños y que no sufran la ausencia de sus padres.

"Kanye puede usar FaceTime con los niños cuando quiera. Él no ha no ha sido muy bueno con eso, pero todos lo están animando a hacerlo. Kim no quiere hacerle daño, ella simplemente sabe que ya no puede estar casada con él”, resaltó.

Según el informante, el músico está consciente de que Kim es una buena esposa a la que todavía ama mucho, pero entiende las razones por las cuáles ella no puede perdonarlo y se quiere separar definitivamente después de casi siete años de matrimonio.

De acuerdo a una publicación que hizo Page Six, Kaney West aún usa su anillo de compromiso, mientras que Kim ya no lo portaba en su mano, la última vez que se le vio en Calabasas, California.