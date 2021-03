Aseguran que Galilea Montijo hizo “berrinche” para no disfrazarse de RBD en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Para promocionar el especial de “Rebelde” que incluiría el concierto “Ser o Parecer” que el reencuentro de RBD grabó el pasado 26 de diciembre, varios de los programas de Televisa tuvieron que usar los atuendos característicos de la telenovela que debutó en octubre de 2004.

Entre ellos estaba el matutino de “Hoy”, que siendo este uno de los programas más vistos de Televisa, no podría faltar el homenaje a la exitosa telenovela juvenil que duró alrededor de dos años al aire.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una de sus columna, Alex Kaffie había dicho que tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta, se vestirían de “Mia Coluchi” y “Lupita”, los personajes que realizaron Anahí y Maite Perroni, además, Raúl Araiza y demás compañeros también los acompañarían con los atuendos del “Elite Way School”.

Pero al inicio del programa vimos que los presentadores principales del programa, Galilea, Raúl y Arath, no habían participado en la dinámica, y sólo portaban sus distinguidos uniformes Andrea Escalona, Paul Stanley, Lambda García y Marisol González.



¿Qué pasó?

En su columna de este lunes, Alex Kaffie comentó que la falta de ganas de participar en la actividad habría sido más notoria en Galilea Montijo, quien supuestamente había renegado cuando le informaron que se tenía que vestir de colegiala, a pesar de que a sus 47 años de edad luce espectacular.

‘No, no y no’, rezongaba. Total que no hubo poder humano de convencer a la mujer mejor pagada de Grupo Televisa de vestirse como 'RBD'. Tal intransigencia es una muestra más de que en la televisora de San Ángel, Martha Galilea Montijo Torres hace lo que se le pega la gana”, escribió.

Quien tampoco portó el particular atuendo fue Andrea Legarreta, ya que el viernes pasado no se presentó a trabajar y, aunque no se dijeron los motivos de su ausencia, en sus redes sociales pudimos ver que la conductora y sus hijas estaban en un viaje de trabajo en Colombia.

Otros programas también se disfrazaron de los alumnos de la Elite Way School, como Faisy y “La Familia Disfuncional”, en "Me Caigo de Risa".