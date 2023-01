Aseguran que Gabriel Soto no sabría como terminar con Irina Baeva

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva siguen en la mira pública después de que la pareja apareciera junta el fin de semana en la Riviera Maya, aun con los rumores de separación y problemas con el anillo de compromiso.

Desde agosto del año pasado, la pareja dejó de compartir fotos juntos, y se comenzó a especular que habían terminado su relación, e incluso hubo quienes señalaron que el actor había iniciado un noviazgo con Sara Corrales.

Después de hablar de dicha situación en Sale el Sol, Ana María Alvarado contó:

Todo lo que pasa está muy raro porque Gabriel ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Irina que no quiere estar con ella, porque ya no la ama. Se lo ha dicho directamente porque estuve haciendo averiguaciones, se lo ha dicho directamente y en su cara. ‘Irina ya no quiero estar contigo, ya no te amo’, pero ella le insiste y le insiste y lo envuelve y ‘ahora por favor, y esto y lo otro’”

¿Ya no son pareja?

De la misma manera, la conductora de televisión sostuvo la versión de que Gabriel e Irina ya no son pareja.

“Y el dilema de Gabriel es que él no sabe decir que no cuando la relación ya está rota, y está terminada. Lo mismo le pasó con Geraldine Bazán, entonces hay un problema que él no sabe enfrentarlo, resolverlo de alguna manera… no sabe decir que no y entonces lo van arrastrando las relaciones hasta un punto en donde aparece alguien más”, explicó.

Tras estas circunstancias, Alvarado aseveró que la relación entre el galán de telenovelas y la actriz colombiana no prosperó.

“Ahora, no va a ser Sara Corrales, no fue, no será, no, no. no… ella fue clara y le dijo ‘Gabriel, acaba lo que tienes y luego me buscas’, y Gabriel no ha podido terminar (con Baeva) porque la prueba está en que otra vez están juntos y además suben fotos así chocando las copas y todo…”, dijo al respecto.