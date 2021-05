Aseguran que Eugenio Derbez veía a José Eduardo a escondidas en un restaurante

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Victoria Ruffo revelara que demandó a Eugenio Derbez por la pensión alimenticia del hijo de ambos, José Eduardo, Gustavo Adolfo Infante reveló que Eugenio tenía que ver a su retoño a escondidas de Ruffo.

En el programa “De Primera Mano”, Victoria Ruffo recordó cuando se separó de Eugenio Derbez y lo demandó por la pensión alimenticia, situación que ahora comprende más y hasta se “arrepiente”, ya que, según ella, todo se pudo haber solucionado de otra manera.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Sí hice un proceso legal, obviamente. Yo siempre digo que, ahorita, los problemas que existen con las parejas actuales deberían de calmarse y tranquilizarse porque todo en su momento se asienta”, dijo.

Ante el comentario de la actriz, el titular del programa de espectáculos cuestionó a Victoria Ruffo qué hubiera pasado si una señora mayor le hubiera dicho a ella en aquel entonces que se tranquilizara y no demandara a Derbez cuando estaba enojado con él y ni siquiera dejaba ver a su hijo.

Ella tenía un problema con Derbez y por muchos años no dejó que Eugenio viera al niño. Eugenio tenía que ver a escondidas a José Eduardo. Incluso, José Eduardo es muy amigo de Gilberto Loyo. Entonces, ‘trabajaba’, entre comillas, en el restaurante “El Nopalito”, cuando estaba chiquito. Entonces, Eugenio iba a verlo ahí porque Victoria no lo dejaba verlo”, relató Infante.

El experto en espectáculos aclaró que los tiempos han cambiado y que los problemas pasados se ven desde una perspectiva mucho mejor ya que pasaron los años.



EUGENIO DERBEZ NO TENÍA DINERO

Uno de los presentadores que acompañan a Gustavo Adolfo Infante durante el programa explicó que en la década de 1990, cuando José Eduardo nació, Eugenio Derbez no era tan famoso y no tenía tanto trabajo ni tenía mucho dinero, ni siquiera para lleva a su hijo a un restaurante, por lo que es probable que no le daba dinero a su hijo o le daba una cantidad mínima.

“Eugenio lo ha declarado en unas entrevistas que cuando tiene esta relación con Victoria, Victoria ya era Victoria, Eugenio no era tan famoso y él no tenía tanto dinero. Él tenía que pedir prestado para ir a los restaurantes. Entonces, tiene el niño y tiempo después es cuando empieza a tener éxito”, apuntó.