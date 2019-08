Aseguran que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz podrían casarse en diciembre

Enrique Peña Nieto se encuentra tan enamorado de la modelo Tania Ruiz que hace algunas semanas aprovechó uno de sus viajes por Europa para pedirle matrimonio.

De acuerdo a una publicación, un amigo del ex mandatario reveló que además de vivir juntos, la pareja contraerá nupcias el próximo mes de diciembre.

Cada día están más enamorados, derrochan mucha felicidad y ya no se despegan para nada (…) desde hace más de un mes (viven juntos), pero casi no han estado en su casa. Enrique nos dice que se ha sabido complementar perfectamente con Tania y que incluso ya convive con su hija, y se lleva de maravilla con ella; todo está tan bien, que ya piensan en formalizar, aún más, su relación”, contó la fuente.

Acto seguido, la persona contó: “hace unas semanas, durante su viaje a Europa, visitaron España y, como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente”.

Al respecto de la fecha de la boda, el amigo del ex presidente reveló: “planean que sea a principios de diciembre, pero primero, en un mes, harán una reunión de compromiso en la CDMX, con la familia de ambos y sus amigos más cercanos para anunciar la decisión que tomaron”.

De la misma forma, esta persona aseguró que la boda no será tan fastuosa como se pudiera pensar.

“Todo será muy pequeño, harán la fiesta en una hacienda en el Estado de México y no contemplan a más de 300 invitados (…) Enrique quiere ser muy discreto con todo esto, incluso ya le pidió a Tania que la boda no sea tan lujosa y que si le preguntan sobre ésta, niegue que se va a realizar. Quiere mantener un perfil bajo porque la situación política en el país está muy complicada y porque ya no quiere que ataquen ni critiquen más a Tania por estar junto a él”.

Finalmente, sobre la reacción de Angélica Rivera ante la noticia, la fuente confesó: “lo supo porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron; está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado”.