Aseguran que David Zepeda mantenía una violenta relación con Daniel Urquiza

ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Daniel Urquiza continúa en polémica y en esta ocasión incluye al actor David Zepeda, quien se dice mantuvo una relación por 10 años con el conocido ‘’rey de las extensiones’’.

Fue una amiga del estilista, Muñeca Diamante, quien a través de sus historias de Instagram dio a conocer que David Zepeda sí conoció a Urquiza y que incluso mantuvo na larga relación sentimental con él.

‘’Ahora resulta que después de 10 años, que este actor, que se llama David Zepeda, ahora dice que nunca conoció a Daniel Urquiza, pero qué poco hombre eres querido’’, menciona la famosa.

La mujer no sólo reveló la relación que existió entre ellos, sino que también aseguró que Zepeda era violento con Daniel y que incluso en una ocasión le rompió la nariz, motivo que lo llevo a una profunda depresión.

‘’Y después de que tu fuiste el culpable de que le rompieras la nariz a mi amigo, porque fuiste muy agresivo con él. Le desfiguraste su rostro, el cual él cayó en una depresión muy, pero muy fuerte, porque todo me lo contó Dani Urquiza… ahora resulta que lo niegas’’, expresa.

‘’Pero ¿cuál es tu miedo?, ¿que la gente se de cuenta de que eres gay?, eso no es un pecado ni un delito, yo siempre he apoyado a los gays, eso no es anda malo, pero decir que no lo conoces eso está muy mal de tu parte’’, expresó.

Al finalizar, muñeca describe al actor como una persona sin sentimientos ni moral y le asegura que va a pagar por lo que le hizo a Daniel.