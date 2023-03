Aseguran que Chris Rock está obsesionado con Jada Pinkett Smith

Ciudad de México.- Jada Pinkett Smith piensa que Chris Rock está encaprichado con ella, así lo mencionó una cercana a la artista, quien cree que es la razón por la que se ha burlado de ella durante casi 10 años.

Después que Chris se refiriera a la situación que protagonizó con Will Smith en los premios Oscar y nuevamente contra Jada en su especial de Netflix.

La fuente contó a People que Jada no ha tenido nada que ver en todo eso, manifestando que Rock tiene un interés por la actriz. ‘’Chris está obsesionado con ella y eso ha estado sucediendo durante casi 30 años''.

Desde hace casi 10 años

De la misma manera, la fuente hizo hincapié en el lugar donde Chris grabó el mencionado programa y dijo: “Mira dónde eligió filmar su especial de Netflix. Su ciudad natal [de Baltimore]. Obsesionado”.

Posteriormente, la persona insistió en que el problema de Jada y Chris se originó hace casi una década, cuando Pinkett respaldó el movimiento “#OscarsSoWhite”. También fue el año en que Will fue rechazado por la nominación a Mejor Actor por su actuación en “La verdad oculta”.

“Hace años, su esposa dijo que debería renunciar a los Oscar. No debería ser el presentador porque su hombre no fue nominado por La verdad oculta. Y luego me da una f%$* La verdad oculta”, bromeó Chris en su especial.

Se burla de las acusaciones

No obstante, la fuente se burló de las acusaciones de la comediante y manifestó: “Ella nunca le pidió a Chris que no fuera el presentador de los Oscar. Dijo en una publicación de Facebook en ese momento que Chris sería un gran presentador de los Oscar y es perfecto para el trabajo”.

“En 2016, ella ayudó a iniciar un movimiento al cuestionar por qué hay tan pocos miembros negros, ¿y Chris la llevó a esto?”. añadió.

Pese a esta situación, ha trascendido que Jada Pinkett Smith está enfocada en salir adelante y está preparando un libro de sus memorias que tiene planeado lanzar este año.