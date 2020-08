Aseguran que Carolina Sandoval, ''La Venenosa'' fue despedida de 'Suelta la sopa' por un complot entre productores

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la salida de Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘’Venenosa’’, del programa ‘Suelta la Sopa’, y tras provocar cierta polémica, la revista TV Notas entrevistó a una persona de la producción del programa quien contó toda la verdad detrás del despido de la presentadora.

“El ambiente en el programa es muy negativo; uno de los productores, Lola Moreno, tiene conflictos con los conductores y el staff”, confesó.

Contó que todos estaban inconformes con el trato que recibían pero destacó que Carolina nunca se dejó maltratar y ésta era la única que se atrevía a defender al equipo.

‘’Minimizaba constantemente el trabajo de Carolina, la ignoraba a veces, le gritaba y humillaba, pero Caro no se dejaba y le exigía que no le hablara así”, expresó.

Esta persona, cuyo nombre no fue revelado, explicó que ‘’a raíz de la pandemia se decidió que Juan Manuel y Carolina transmitieran desde su casa, pues ella vive con su esposo, sus hijas y su mamá, quien ya es mayor. Así fueron cuatro meses, hasta que decidieron invertir los papeles”.

‘’hemos llegado a creer que se trató de un complot, no había razón para hacer volver a Juan Manuel y Carolina cuando la pandemia aún continúa muy fuerte en Estados Unidos, y más que para La Venenosa le surgió una dificultad mayor”, comentó.

Señala que Carolina regresó al estudio el 20 y 21 de julio, no obstante, el el 22 tomó la decisión de no ir al foro y transmitir desde su casa porque le dijeron que los dos productores dieron positivo a coronavirus.

“Ese día le autorizaron transmitir desde su casa y Carolina se preparó, pero 30 minutos antes de entrar al aire le llamaron para decirle que no iba a poder ser así, lo que desencadenó la furia de La Venenosa y arrebatadamente hizo por su parte un live donde contó todo lo ocurrido”, añadió.

Esto sería lo que provocó una suspensión para la famosa, no obstante, se dice que fue planeado.

“Los productores ya sabían que ella no regresaría, fue un complot; sólo estaban esperando para ver cómo manejaban las cosas, esa suspensión fue una cortina de humo”.

Para finalizar, la fuente aseguró que la famosa se está asesorando pues no quiere los 60 mil dólares que le ofrecen por su silencio.