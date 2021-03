Asegura joven que denunció a Christian Chávez de contagiarlo de VIH que ha recibido agresiones

Ciudad de México.- Abbisay Sosa, quien denunció a Christian Chávez ante las autoridades por haberlo contagiado de VIH, reveló que luego de hacer público su proceso legal ha recibido distintos tipos de agresiones.

“No me han amenazado de muerte directamente, pero sí me han atacado a mí y a mi familia, o sea, por redes sociales me han mandado mensajes de odio, incluso he perdido trabajos, he perdido oportunidades de trabajo por esta misma situación. Por parte de Christian he sido muy atacado, he sido atacado por gente que ni siquiera conozco, por los medios”, dijo Sosa en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, el joven confesó que en este momento no la está pasando nada bien. “Estoy en una terapia de ayuda, realmente la estoy pasando muy mal por esta situación y él simplemente se ríe y se da la vuelta, creo que no es justo que la situación esté así”.

Por último, Abissay negó buscar un acuerdo reparatorio con el también actor y confirmó que llegará hasta las últimas consecuencias en este caso.

“Hubo el tiempo en el que se pudo haber evitado todo esto, hubo un tiempo en el que se pudo… si él me hubiese dado la cara desde el inicio, si el hubiera dicho ‘mira pasó esto’, simplemente yo lo hubiera tomado así, hubiéramos ido al médico, hubiéramos tomado el tratamiento los dos y no hubiéramos llegado hasta estas instancias para que él me diera la cara”, manifestó.