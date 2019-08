Asegura jardín de eventos que Dulce María miente

Luego de que Dulce María revelara que había sido víctima de fraude por un jardín de eventos en donde realizaría su enlace debido a que el lugar no contaba con la autorización para realizar bodas religiosas, la directora del lugar aseguró que la versión de la ex RBD no es la real.

En entrevista para la revista Quién, Denise Romero narró su versión de los hechos, además mostró documentos que avalaban su dicho, incluso aseguró que la persona encargada de realizar el evento solicitaba mínimo un descuento porque la cantante le haría promoción al lugar.

“Desde el principio su wedding planner nos comentó que tenía una exclusividad con una revista y nos solicitaba la renta del espacio gratis o con un descuento a cambio de la publicidad. Finalmente accedimos a un descuento y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Después de eso, ellos nos cancelaron. Nos estaban pidiendo un documento por escrito, una autorización por parte de la iglesia y les conseguimos el documento, se los entregamos y aun así nos cancelaron con ese pretexto”, relató Romero.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Sobre la declaración de Dulce María de haber pagado 100 por ciento de anticipo por el lugar, Denise explicó que luego de aclarar el tema del enlace religioso, la persona intermediara entre la artista y el lugar confirmó la fecha para el evento, que sería el 19 de octubre de este año, en el mismo documento, donde además se señala que solicitaron el 20 por ciento de anticipo, pero la wedding planner no atendió a esta solicitud y debido a que días después otras personas solicitaban la misma fecha para su evento, se le notificó a la organizadora, motivo que la orilló a ofrecer pagar 100 por ciento de la renta del lugar para que se les respetara el descuento y la fecha”.

Posteriormente, la directora detalló que en el contrato que firmaron ambas partes se mencionaba que en caso de cancelar el evento solo se devolvería el 10 por ciento, pero aun así regresaron más.

“Hablé directamente con Paco y me dijo: ‘No tengo ningún problema contigo, pero si no nos regresas el dinero sí habrá problemas. Sí me dio miedito y les propuse regresarles el 30% del depósito y para dejar la fiesta en paz les dije que les regresaba el 50 por ciento. Luego me dijo que no, que aceptaban el 30 por ciento que les había dicho y que hacían la (boda) civil y que se quedaban con la fecha. Se les hizo llegar el nuevo contrato en el que, debido a la cercanía con la fecha de la boda, en caso de cancelación ya no aplicaría devolución alguna. Días después me manda un mensaje la wedding planner para volver a cancelar y fue ahí donde todo estalló”, concluyó.

Cabe destacar que hasta este momento Dulce María no ha dado respuesta a las declaraciones de la directora del jardín de eventos donde se esperaba que la ex RBD contrajera nupcias con el cineasta Paco Álvarez.