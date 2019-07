Asegura defensa de Pablo Lyle no estar preparada para juicio

La defensa de Pablo Lyle ha revelado nuevos datos a pocas horas de que dé inicio el juicio en el que el actor es acusado de homicidio involuntario en Miami.

Pues a pesar de que todo esta listo para que este 11 de julio el histrión y la pareja del cubano fallecido tras conflicto con Lyle se vuelvan a ver las caras, todo parece indicar que no será así.

Bruce H. Lehr, abogado de Pablo, declaró en el programa “El Gordo y La Flaca, que debido a que las autoridades no les han brindado los elementos suficientes y no están preparados del todo para enfrentar el caso.

No hemos recibido lo que necesitamos de la fiscalía, y no hemos completado nuestra investigación, entonces no estamos listos para el 11”, dijo Lehr.