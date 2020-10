Asegura amiga de Silvia Pinal que Luis Enrique Guzmán es un hipócrita

Ciudad de México.- Mónica Marbán, amiga de toda la vida de Doña Silvia Pinal, salió a defenderse de los señalamientos en su contra, luego de que Luis Enrique Guzmán, hijo de la primera actriz, asegurara que ella se aprovechaba de su madre con algunas de sus propiedades e incluso que era la persona que filtraba falsa información de su familia a las revistas.

“Me embarró en todos los programas, y me ha dicho arpía y casi ratera y no sé cuántas cosas más”, dijo en primera instancia Marbán en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionada sobre si procederá legalmente contra el hijo de la matriarca de la Dinastía Pinal, Mónica descartó esta opción por una sola razón.

“Tengo mucho cariño por mi amiga y no voy a proceder de ninguna manera, yo nada más quiero que se aclare esto, por eso tomé la llamada, porque no tengo por qué no hacerlo, pero para aclarar que yo de ninguna manera me atrevería a ir a las revistas a hablar mal de esa familia, y mucho menos dañar a mi amiga o tratarla mal o no sé cuántas cosas dice el pobre Luis Enrique, ¡qué pena me da lo que está haciendo!”, explicó.

De la misma manera, la íntima de Doña Silvia desmintió a Luis Enrique sobre la relación que mantenía con él. “Yo a Luis Enrique lo vi desde que nació, y dice que lo odio y que no me quiere, pues ¡qué hipócrita! porque nos vemos en su casa (y nos saludamos), nos hemos visto en reuniones, no entiendo, de veras no entiendo. Si él cree que yo pude haber ofendido a su familia, pues que mal está”.

Por último, Mónica Marbán manifestó: “Yo aprecio a esa familia y me da mucha pena lo que está pasando, me da mucha pena por él, por mi y por todo lo que conlleva… soy amiga de muchas artistas y si quisiera hablar me haría millonaria”.

Como se recordará, toda esta polémica surgió luego de que en días recientes se diera a conocer que aparentemente Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón de Silvia Pinal, quiere dejar sin herencia a sus famosas hermanas. Incluso se comentó que está buscando que su hijo Apolo sea incluido en el testamento de su madre y que está manipulando a la actriz para dejar todo a su favor.