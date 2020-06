Asegura Yadhira Carrillo que Juan Collado tiene comunicación con los hijos de Leticia Calderón

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo contó que su esposo Juan Collado sigue en contacto con sus hijos, pues a casi un año de permanecer en prisión, la lejanía con ellos es uno de los procesos más difíciles para él.

“Un año sin verlos y eso sí le pesa mucho, esa parte a Juan sí lo desgarra, esa parte creo que es las más, más, más, dolorosa de todo este encierro es precisamente no poder verlos, y no se pueden traer ahorita con el Covid y este tipo de cosas es peligroso, pero bueno, vamos a esperar a que todo esto pase”.

Posteriormente, la actriz aseguró que la mayor preocupación de Collado son los hijos que procreó con Leticia Calderón, por lo que procura tener comunicación constante con ellos a través de llamadas telefónicas.

“Siempre (se comunica con ellos), además lo hacen reír mucho, dice que (Luciano) le dijo: ‘papito, iría por ti, pero la verdad ese lugar me da miedo, y luego me porto mal a veces, no me vaya yo a quedar ahí’, lo hace reír mucho, son unos niños preciosos”.

Debido a que será el primer Día del Padre que el abogado pase en prisión, Yadhira aseguró que lo consentirá con una de sus comidas favoritas y, por último, no evitó pedir justicia para él.

“Nadie entiende por qué está aquí, ¡es verdaderamente injusto caray!, y ya es mucho tiempo, yo creo que ya es el tiempo de que esté afuera”, expresó.

Cabe mencionar que contrario a lo que dice Carrillo, Leticia Calderón en muchas ocasiones ha manifestado que Collado es un padre ausente con sus hijos, pues muy pocas veces convivía con ellos cuando estaba libre.