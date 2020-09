Asegura Vicente Fernández Jr. que el próximo año se casará con Mariana González

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González regresaron a México luego de pasar unos días de vacaciones en Cancún y de provocar gran controversia con algunas imágenes que compartieron de su viaje.

Pese a las críticas que han recibido por los videos en los que aparecen bailando reguetón, para Vicente y Mariana se toman todo a la ligera e incluso la joven comentó: “Y no grabo todo porque si no… me ahorcan (mirando a Fernández)”.

Acto seguido, Vicente Jr. no dudó en ocultar el amor que siente por su actual pareja, y aunque continúa casado, no dudó en revelar que el próximo año espera contraer nupcias con González. “Siempre hay planes para todo… yo creo que en el 2021, ustedes me van a acompañar a llevarle el anillo y a pedirle fecha”.

Finalmente, la novia de Vicente Fernández Jr. aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje a la todavía esposa de su novio, y ante el pleito legal que mantiene con el hijo de Don Vicente Fernández, Mariana subrayó:

“Yo lo estoy apoyando… creo que ella fue su pasado, pero ella se ha empeñado en querer seguir siendo su presente porque aquí la que ha levantado ha sido ella, no él… yo muy contenta y le deseo lo mejor a la señora y yo sé que todo esto se va arreglar y todo esto es mentira totalmente”.