Asegura Sergio Mayer Mori ser un padre al pendiente de su hija

Sergio Mayer Mori respondió a las acusaciones que hiciera Natália Subtil, madre de su hija, hace algunas semanas, en las que aseguraba que el joven no cumplía con sus obligaciones como padre.

A pesar de que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer es muy reservado con la prensa sobre su vida privada, en esta ocasión decidió romper el silencio y dar su versión al respecto de las acusaciones de su ex.

“Me comentaron de este tuit y la verdad no lo puedo creer, nada más, es muy claro ya, esta es otra prueba más, o sea que más necesitan para darse cuenta de cómo está la situación, quién escribe eso en Twitter, nadie, pero bueno, las cosas son como son y si ustedes lo pueden ver qué bueno, sino que mal, pero digo, yo si estoy con mi hija no estoy en el teléfono subiéndola, yo estoy con mi hija, por eso a lo mejor no ven que estoy, no saben, pero yo estoy ahí 100 por ciento”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si ve a su hija constantemente y la relación que tiene con ella, Mayer Mori detalló: “Es muy difícil justamente porque todavía está muy chiquita mi hija, no entiende, entonces pues si es muy difícil todavía la comunicación, por lo mientras este tuit, me explico, imagínate tener que lidiar con una conversación racional así, pues no se puede, pero yo sigo aquí peleando y aquí aguantado todos los comentarios y todas las cosas, pero aquí estoy, está muy claro cómo están las cosas, quién es quién ataca y todo el tiempo está en lo mismo después de 4 años, pero bueno aquí seguimos”.

Por otra parte, Sergio Mayer Mori aseguró que este año trabajará en una serie de televisión, así como en una nueva producción discográfica.