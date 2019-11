Asegura Rocío Sánchez Azuara que su fallecida hija la visita a diario

Rocío Sánchez Azuara aseguró que a casi dos meses del fallecimiento de su hija Daniela Santiago, la joven aún se manifiesta en su casa.

Tras revelar que hizo un pacto con Daniela para no guardar luto por su ausencia, la conductora reveló: “Tengo un bebedero de colibríes, y ella me decía ‘ojo eh, que cuando yo me vaya, si me voy, voy a venir’. Entonces siempre iban dos, y a partir de que ella se fue van tres. Entonces yo ya sé cuándo ella llega, siempre es a la misma hora que yo estoy desayunando”.

De la misma manera, Azuara relató la forma en que su mamá de 96 años le contó que Daniela se despidió de ella cuando falleció, a pesar de que nadie quería decirle la lamentable noticia.

“El día que Daniela se fue, ella se vino a despedir de mi… iba yo caminando, y me hicieron así (rosaron la mano), volteó y pues no la vi”, contó Rocío manifestando que su hija la saludaba de esa manera (…), a los 5 minutos llega mi hermano y le dijo: ‘má, te tengo que decir que Daniela falleció’, entonces mi mamá lo único que hizo fue ir a una fotografía de Daniela y le dijo: ‘gracias por venirte a despedir de mí, pero yo te voy a alcanzar pronto’”.

Finalmente, Rocío Sánchez Azuara aseguró que sus costumbres dicen que los muertos realmente fallecen cuando se olvidan, y por eso siempre llevará a su hija en su corazón, además que tiene otros dos hijos por quien luchar.