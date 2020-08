Asegura Paty Navidad que vacuna contra coronavirus causará suicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Paty Navidad se volvió viral otra vez por un un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en él habla sobre la próxima vacuna del Covid-19 y expresa que la vacuna sólo es un pretexto para espiarnos y quitarnos nuestra privacidad, al igual que modificar el ADN.

"Estas vacunas lo que traen es una tecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología por medio de la misma en donde vamos hacer vigilados, controlados, sin intimidad, privacidad, tecnología con la cual ellos pueden leer y modificar nuestro pensamientos, al igual que alterarlos y ver a través de nuestros ojos… provocar muchos padecimientos, enfermedad, además suicidio y muerte", expresó.

La nacida en Sinaloa, agregó que ella no quiere intervenir en la decisión de cada persona, sólo está dando a conocer su punto de vista y las razonas por las que ella no se pondrá la vacuna.

"No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo", agregó.

Una serie de videos sobre el mismo tema se encuentran en su Instagram y en cada uno explica diferentes puntos de vista sobre la vacuna, en uno de ellos detalla que la pandemia es un nuevo plan de ideologías comunistoides.

"No es 'Pandemia, es PLANDEMIA'. Es PLANDEMIA de Nuevo Orden Mundial tecnócrata, dictatorial y tiránico de ideologías comunistoides marxistas, agenda 21 y 2030 de ONU y OMS, reducción de población, recorte a los derechos, libertades y garantías individuales, esclavitud y control total de la mente, salud y vida.

DESPERTEMOS a la luz de la conciencia y conectemos nuevamente con nuestra esencia humana y espiritual desde la fuente original, la oscuridad solo se vence con la luz y el odio con el AMOR. Amémonos y amemos. Perdonemos y perdonemos. La presencia de Dios sana cualquier padecimiento y enfermedad desde el alma, vibremos en frecuencias altas de amor infinito", escribió.

También señaló que el virus sí existe pero expresó que por ningún motivo es letal y que incluso algún tipo de remedio casero ayudaría para evitarlo.

"El virus existe, pero por sí solo no es letal… La letalidad es menos del uno por ciento, el 99 por ciento de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna hasta con remedios caseros. Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá y la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después", aseguró.

Ante dichas declaraciones de Navidad, miles de comentarios por parte de seguidores y fans se hicieron presentes en sus videos, en donde la mayoría expresaba su apoyo a la intérprete de "Mi eterno amor secreto".

"Tienes toda la razón Paty, solo quieren manipularnos y matarnos, eres una mujer estudiada e inteligente, gracias por la información". "Sé exactamente de lo que hablas y sí es muy cierto". "Más de acuerdo imposible, es una de las pocas personas que tiene el valor de decirlas, aunque nos tiren de a locos". "Cada día somos más los que nos estamos dando cuenta de la realidad, un saludo", se leía entre los comentarios.

Recordemos que durante las últimas semanas se dio a conocer el avance de la vacuna contra el Covid-19 en Rusia, la cual podría muy pronto llegar a México, pues la farmacéutica AtraZeneca colabora para su desarrollo.